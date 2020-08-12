Джо Байден выбрал в качестве кандидата в вице-президенты США сенатора Камалу Харрис

Наиболее вероятный кандидат на президентский пост от Демократической партии США Джо Байден назвал имя своего партнера в предвыборной гонке - претендентом на пост вице-президента стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

О своем выборе бывший вице-президент США официально сообщил в своем "Твиттере". "Для меня большая честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис", - написал он, добавив, что считает ее "бесстрашным борцом" за права "обычных граждан".

Байден и Харрис должны быть официально названы кандидатами от Демократической партии уже на следующей неделе в ходе Национальной партийной конвенции, которая из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном режиме.

Харрис заявила, что готова сделать все, что необходимо, чтобы привести Байдена к победе на выборах.

"Джо Байден может объединить американский народ, потому что он провёл свою жизнь в борьбе за нас. И как президент он сможет построить Америку, которая соответствует нашим идеалам", - написала Харрис в "Твиттере".

Отбор кандидатов на пост вице-президента от Демократической партии продолжался несколько месяцев подряд и проходил в глубокой тайне. Сотрудники избирательного штаба Джо Байдена внимательно изучали биографии возможных кандидатов, включая доступную финансовую и медицинскую информацию.

Последний пункт был особенно важен: в случае своей победы на выборах 77-летний Байден станет самым пожилым президентом США, избранным на первый срок. Поэтому возможность того, что выбранному им вице-президенту предстоит в случае необходимости занять президентское кресло, сотрудники штаба демократического кандидата считают вполне реальной.

Сам бывший вице-президент США, до сих пор находящийся на карантине в свом доме в городе Уилмингтон, штат Дэлавер, никак не комментировал процесс отбора кандидатов. В конце июля в интервью Эн-би-си он подтвердил, что рассматривает кандидатуры "нескольких претендентов", отдельно подчеркнув, что среди них четыре женщины-афроамериканки.

"Я не собираюсь публично называть имена претендентов, но среди людей, которых я выбрал, четыре женщины-афроамериканки", - сказал он.

В числе наиболее вероятных кандидатов американские СМИ обычно называли Камалу Харрис, члена Конгресса от штата Флорида Вэл Демингс, мэра Атланты Кишу Лэнс Боттомс, экс-советника по национальной безопасности в администрации Обамы Сюзан Райс и члена Конгресса от штата Калифорния Карен Басс, в течение почти десяти лет возглавлявшую объединение законодателей-афроамериканцев в Палате представителей.

Кто такая Камала Харрис?

55-летняя сенатор-демократ от штата Калифорния родилась в городе Окленде, недалеко от Сан-Франциско, в семье иммигрантов: ее мать приехала в США из Индии, а отец - с Ямайки.

После развода родителей Харрис воспитывала мать, и, по словам сенатора, она с детства знала о своих индийских корнях. При этом в семье культивировалась афроамериканская культура, а участие матери в правозащитных инициативах афроамериканской общины произвело на Харрис глубокое впечатление.

"Моя мать очень хорошо понимала, что она воспитывает двух чернокожих дочерей, - написала сенатор в своей автобиографической книге, вышедшей в 2018 году. - Она знала, что наша новая родина воспринимает мою сестру Майю и меня как черных девочек, и она делала все, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми чернокожими женщинами".

Харрис закончила университет Ховард, считающийся традиционно афроамериканским, а потом получила диплом юриста Университете штата Калифорния. После этого она работала в офисе окружного прокурора в Оламеде, а затем, в 2003 году, была избрана на должность окружного прокурора.

Спустя несколько лет Камала Харрис стала первой женщиной и первой афроамериканкой, заннявшей должность генерального прокурора штата Калифорния.

Активного и амбициозного прокурора уже тогда называли восходящей звездой Демократической партии, поэтому никого не удивило, что в 2017 году она легко выиграла выборы, став членом Сената США.

В конце прошлого года она объявила о своем участии в президентской гонке, но уже в начале 2020 сняла свою кандидатуру, объяснив это недостаточной поддержкой избирателей.

Вскоре она публично поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена, заявив, что "сделает все, что в ее силах, чтобы помочь ему стать следующим президентом Соединенных Штатов".

Каковы шансы Байдена-Харрис?

В последние месяцы именно Джо Байден считается в США признанным фаворитом президентской гонки, заметно опережая Дональда Трампа.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного унверситетом Монмут и опубликованном во вторник, 11 августа, бывший вице-президент США сегодня опережает своего оппонента на 10 пунктов.

Портал RealClearPolitics, обобщающий результаты опросов ведущих социологических компаний в США, также отдает преимущество Байдену, отмечая, что он опережает Трампа на 7,2 пункта.

При этом наблюдатели отмечают, что в последние недели рейтинги Джо Байдена незначительно снизились, подчеркивая, что выбор вице-президента может заметно повлиять на расклад сил в предвыборной гонке.

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