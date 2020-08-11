ВИДЕО: Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт

Актер Михаил Ефремов был госпитализирован с подозрением на инсульт, пишут российские СМИ.

Артист прибыл на заседание суда в очень плохом самочувствии, отмечают новостные издания. В зале суда ему стало плохо и Ефремову вызвали скорую помощь. Прибывшие медики, оценив состояние актера, приняли решение о госпитализации. Как сообщает ТАСС, из здания суда Ефремова вынесли на носилках. Источник агенства рассказал, что у Ефремова подозрение на инсульт.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов не сможет сегодня участвовать в заседании, так как его госпитализировали в бессознательном состоянии. Заседание перенесли на 12 августа. Пашаев также ранее сообщил, что накануне актеру уже вызывали скорую из-за проблем с сердцем, но он отказался от госпитализации.

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