"Политика в Беларуси изменится навсегда". Западные СМИ — о выборах, протестах и будущем Лукашенко

События в Беларуси оказались в центре внимания многих мировых СМИ. "Режим Александра Лукашенко показал моральное и политическое банкротство", "Последняя настоящая диктатура Европы трещит по швам", "Революция или репрессии? Беларусь оказалась на перепутье", "Александр Лукашенко — авторитарный лидер советской эпохи" — вот лишь некоторые из заголовков западной прессы.

В самом сердце Европы тысячи протестующих, несмотря на разрывы светошумовых гранат и слезоточивый газ, снова противостоят авторитарному правлению, пишет Financial Times. Как будут развиваться события в Беларуси в ближайшие дни, предсказать невозможно. Но переломный момент наступил. Бывшая советская республика уже не раз становилась свидетелем сомнительных побед президента Александра Лукашенко. Недовольство людей затем жестоко подавлялось. Но никогда еще желание перемен не было таким ощутимым, а проявление жестокости по отношению к демонстрантам — таким безжалостным.

Моральное и политическое банкротство режима Лукашенко предстало напоказ. Все трое потенциальных претендента на пост были арестованы или лишены права участвовать в воскресных выборах.

Руководители ЕС справедливо осудили нарушения на выборах. Им нужно быть готовыми вновь ввести санкции, даже несмотря на опасения, что это подтолкнет Лукашенко в объятия Владимира Путина. Белорусский лидер проявлял свой циничный талант в умении натравливать Москву и Брюссель друг против друга, при этом любые предлагаемые им демократические уступки носят лишь косметический характер. Неспособность к решительным действиям подорвет приверженность ЕС демократическим ценностям, пишет FT.

Если события будут развиваться так, что власть Лукашенко окажется под угрозой, западным столицам необходимо будет оказать поддержку оппозиции для проведении свободных выборов. Но, как и во время украинских событий 2014 года, им придется решить, насколько они готовы противостоять российскому президенту Владимиру Путину. Путин недолюбливает Лукашенко, но не захочет, чтобы Беларусь ускользнула из сферы влияния Москвы, а стареющий авторитарный политик был смещен.

Однако более важным является желание белорусского общества установить систему и власть, которые будут соответствовать их стремлению к свободе и плюрализму. Это не вопрос втягивания Беларуси в западный "лагерь". Речь идет об отказе от дискредитировавшего себя режима в интересах народа страны, полагает издание.

"Политика изменится навсегда"

Нет никаких сомнений, что события, разворачивающиеся в Минске, навсегда изменят политику в Беларуси и статус Александра Лукашенко, который потратил четверть века на создание политического бренда, основанного на стабильности, пишет Guardian.

Пока неясно, будет ли новая политическая эра, которая последует за протестами, эпохой динамичных изменений и нового правительства, или же станет эпохой продолжительных и кровавых репрессий.

"Вся страна по сути объединилась в своем возмущении", — цитирует издание бывшего посла Британии в Беларуси Найджела Гулд-Дэвиса, ныне работающего в Международном институте стратегических исследований. Он сравнил происходящее там сейчас с революциями 1989 года, которые низвергли коммунистические режимы по всей Европе.

Наглая фальсификация воскресного голосования может не дать нужного эффекта, полагает газета. Если бы было объявлено, что Лукашенко набрал 55% голосов, а сам он заявил, что прислушался к людям и готов начать эру примирения, ему, вероятно, удалось бы ограничиться недовольством лишь нескольких политически активных групп. Теперь, похоже, гнев испытывают и те, кто никогда раньше не протестовал.

"Автократ старой породы"

"Неужели мы вскоре станем свидетелями крушения последней настоящей диктатуры советского образца в Европе?" — задается вопросом Times, размышляя о том, к чему приведет нынешний взрыв недовольства в Беларуси.

Жестко подавляемые протесты из-за результатов выборов демонстрируют растущую волну гнева в стране, и это все больше напоминает анахроничные события прошлого.

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Президент Лукашенко — автократ старой породы. Конечно, на континенте есть и другие правительства с корнями в тирании коммунистического прошлого или делающие ставку на сильного лидера: например, в России, Азербайджане или Венгрии.

Но только в Беларуси можно увидеть совершенно уникальное сочетание деспотизма, глупо выглядящих военных фуражек и тракторных слетов. И все это происходит под удушающей властью любящего картошку бывшего директора совхоза.

Дальнейшие события, скорее всего, будут зависеть от масштаба и продолжительности уличных протестов, а также реакции властей.

Люди уже успели пострадать от резиновых пуль. Дальнейшее насилие со стороны милиции может вызвать ярость у оппозиции и привлечь в нее новых сторонников.

Страстный энтузиаст хоккея Лукашенко не похож на человека, который испугается и быстро сдастся. Многое будет зависеть от того, перейдут ли на сторону оппозиции правоохранительные или военные структуры, полагает издание.

"В модели появились трещины"

Лукашенко построил политическую карьеру на яростных обвинениях в коррупции, отмечает испанская El Pais. Благодаря своему видению событий в окружающих странах и своим публичным выступлениям он быстро взлетел к вершинам власти.

В 1994 году на первых президентских выборах он набрал более 80% голосов. По мнению наблюдателей, это были последние действительно конкурентные выборы.

С тех пор Лукашенко занимает президентское кресло, построив авторитарное государство, сняв ограничения на срок полномочий и укрепив контроль над страной с помощью рычагов власти.

Этот человек, в свое время сформировавший фракцию под названием "Коммунисты Беларуси за демократию", почувствовал вкус к репрессиям, запугиваниям, маргинализации оппозиции и контроле над СМИ, пишет издание.

Но в его белорусской модели появились трещины. Сначала они были малозаметными, но сейчас они очевидны на фоне массовых уличных протестов и яростных репрессий со стороны полиции.

Лукашенко был единственным депутатом белорусского парламента, проголосовавшим против договора 1991 года о роспуске Советского Союза. Он пытался сохранить в своей стране, по крайней мере частично, элементы СССР.

Он всегда настаивал, что Беларусь является "островом спокойствия и безопасности" в неспокойном мире, но, похоже, сейчас этот остров накрывают яростные волны, заключает El Pais.

"Узнать диктатора по друзьям"

Несмотря на приближающуюся к финишной прямой президентскую кампанию в США, протесты в Беларуси заняли первые полосы американских газет и стали одной из главных тем в выпусках телевизионных новостей.

Как отметила вечером в понедельник телекомпания Си-эн-эн, подведение итогов президентских выборов в Беларуси продемонстрировало не только недовольство режимом Александра Лукашенко, но и показало, какие союзники остались у Минска.

"Иногда, — отмечает обозреватель телекомпании, — вы можете узнать диктатора по тому, кто у него в друзьях".

Си-эн-эн напоминает, что когда тысячи жителей Беларуси вышли на улицы, протестуя против сфальсифицированных, по их мнению, итогов выборов, лидеры Китая и России отправили свои поздравления Александру Лукашенко.

"В поздравительном сообщении российский президент Владимир Путин отметил, что прошедшее в воскресенье голосование "несомненно отвечает фундаменталным интересам братских народов России и Беларуси".

Телекомпания напоминает, что министерство иностранных дел Великобритании и глава Госдепартамента США заявили о своей "глубокой озабоченности" результатами выборов, назвав их сфальсифицированными, но предполагает, что позиция стран Запада вряд ли заставит белорусские власти изменить свою позицию.

"Не намерены сдаваться"

Газета New York Times, в свою очередь, описывает массовые протесты в стране после выборов словом "хаос".

"С трудом пытаясь удержать возмущение общества сфальсифицированными выборами, которые позволили Лукашенко в шестой раз занять президентский пост, правительство в понедельник закрыло станции метро, перекрыло дороги, и заполнило центр Минска полицейским спецназом", — подчеркивает издание.

Консервативная телекомпания Fox News отмечает, что протестующие не намерены сдаваться.

"Чем больше они нас бьют, тем меньше мы верим официальным результатам (выборов — прим. Би-Би-Си)", — заявил корреспонденту Fox один из демонстрантов в Минске.

В репортаже о событиях в Беларуси журналисты Fox News подчеркивают, что избиратели уже не в первый раз обвиняют власти в фальсификации результатов голосования, но на этот раз жители республики все активнее используют социальные сети для распространения информации.

Так, например, в сюжете упоминается видео, в котором сотрудница избирательной комисии покидает участок для голосования по приставной лестнице, унося с собой целый мешок с бюллетенями.

"Рискует обозлить обе стороны"

По мнению влиятельного вашингтонского портала Axios, "сфальсифицированные результаты" выборов стали самым тяжелым испытанием для Александра Лукашенко за 26 лет пребывания у власти. Сейчас, отмечает издание, он использует все оставшиеся в его распоряжении инструменты для того, чтобы остаться у власти.

"За событиями в Минске будут внимательно следить в Москве и Вашингтоне, — утверждают авторы. — В течении длительного времени Лукашенко пытался использовать противоречия России и Запада для собственной игры, но сейчас он рискует обозлить обе стороны".

В декабре прошлого года, как напоминает издание, он отказался от попыток Кремля возродить союз России и Беларуси. После того, как Москва отказала Минску в поставках нефти, ее заменил Вашингтон.

В феврале белорусскую столицу посетил Госсекретарь США Майк Помпео, пообещавший, что Америка поставит стране столько нефти, сколько необходимо для того, чтобы обеспечить ее "независимость"

В апреле, после продолжавшегося более десятилетия перерыва в дипломатических отношениях, Вашингтон вновь назначил своего посла в Беларуси, а США и Европейский союз начали переговоры, целью которых было ослабление санкций в отношении Минска.

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