Как рассказал Евгений, увидев силовиков, он встал на колени, поднял руки. Но такие действия не остановили представителей правоохранительных органов. Евгения избили, затем доставили в больницу, где с ним беседовал полицейский.
Сейчас Евгений ждет вызова в полицию. Чем для него закончится акция протеста молодой человек не знает.
Евгений рассказал, что работает строителем, последние 5-6 лет в Европе, в том числе в Литве. Но молодому человеку пришлось вернуться в Беларусь на фоне пандемии `Covid-19. После выборов Евгений планировал вновь уезжать на заработки.
Интервью с Заичкиным можно посмотреть здесь.
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