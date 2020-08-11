Пропавшая Светлана Тихановская вышла на связь

Штаб Светланы Тихановской сообщает, что Светлана вышла на связь и с ней все хорошо. Напомним, что Тихановская исчезла из поля зрения после того, как в 16 часов 10 августа вошла в здание ЦИК Беларуси.

Анна Красулина, представитель штаба Светланы Тихановской, сообщила:

"Мы не знаем, где находится Светлана. Она, судя по всему, на свободе. Телефон работает, она трубку не поднимает. Она сегодня ездила в ЦИК подавать жалобу на огромное количество нарушений. Зашла внутрь здания, а команда и журналисты остались в помещении для ожидания. Она зашла вместе со своим адвокатом Максимом Знаком. После чего — отдельно от адвоката — у нее состоялась беседа в течение 2,5-3 часов. После чего Светлана вышла к адвокату, сказала, что она приняла решение, попрощалась с ним, и ее вывели в другую дверь — не туда, где ждали журналисты. И она уехала в неизвестном направлении. Какое бы решение она ни приняла, она сделала все, что могла".

Отвечая на впорос, могла ли она уехать из страны, Красулина сообщила:

"Она могла принять любое решение, она имеет на это право. Особенно учитывая реалии нашей страны".

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