Лукашенко нашел "кукловодов" протестов: пытаются управлять процессом из-за рубежа

Президент Беларуси Александра Лукашенко в понедельник прокомментировал акции протеста и столкновения демонстрантов с силовиками. По его словам, "одна из линий" управления акциями протеста - Чехия.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

В этот список "лини управления" протестами в Беларуси, помимо Чехии, попали Польша, Украина и Россия.

"Это оттуда (из-за рубежа. - Прим. БЕЛТА) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры, - рассказал Президент. - В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - сказал Лукашенко.

Он вновь заявил, что будет действовать по отношению к участникам акций протеста жёстко и не позволит "разорвать страну".

"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заявил А.Лукашенко.

В воскресенье после президентских выборов в Минске и других городах страны прошли массовые протесты. В столице группы демонстрантов, протестующих против результатов выборов, столкнулись со специальными силами милиции.

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