ЦИК Беларуси объявил президентские выборы состоявшимися

Президент Беларуси Лукашенко пообещал держать ситуацию во время и после выборов под контролем и заявил, что не считает Тихановскую свои главным конкурентом.

Президентские выборы в Беларуси признаны состоявшимися. На 12 часов основного дня голосования в воскресенье, 9 августа, проголосовало более 54 процентов избирателей, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. "Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат", - указала она.

По информации ЦИК, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. Больше всего избирателей проголосовали в Гомельской (66 процентов) и Могилевской (63 процента) областях. При этом 41,7 процента избирателей, по официальным данным, проголосовали еще в ходе досрочного голосования 4-8 августа. Данный показатель является рекордным за всю историю страны. Однако, по мнению независимых наблюдателей, показатели явки на досрочном голосовании были завышены.

Лукашенко пообещал держать под контролем ситуацию в Беларуси

Между тем действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал держать под контролем ситуацию в стране во время и после президентских выборов. "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента… Говорить, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет", - заявил он отвечая на вопросы журналистов после голосования на избирательном участке в Белорусском государственном университете физкультуры.

По словам Лукашенко, он не считает Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на президентских выборах. Он также сообщил, что поручил выяснить местонахождение главы штаба Тихановской Марии Мороз. "В первый раз слышу, что у нас арестованные, не бросайтесь словами", - указал он.

Лукашенко также пообещал, что у граждан Беларуси будет возможность выразить свою позицию после выборов. "Захотите после выборов выразить свое мнение - хорошо. Давайте посмотрим, на каких площадках по закону (можно. - Ред.), в Мингорисполком пойдете и выразите свое мнение", - отметил он. Лукашенко также призвал граждан пользоваться отведенными местами для проведения массовых акций. "В Минске у нас шесть площадок и только на одной, на двух площадок демонстрации были, еще четыре в запасе. Идите и демонстрируйте! Но если вы будете демонстрировать где попало в нарушение закона… и будете мешать другим людям, мы будем призывать вас к ответственности", - пообещал он.

Основная борьба - между Лукашенко и Тихановской

В президентских выборах в Беларуси могут участвовать 6,8 миллиона избирателей. Основное внимание на них приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходили многотысячные митинги по всей стране, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать для участия в выборах.

Вечером накануне выборов Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности. 8 августа были задержаны представительницы ее команды Мария Колесникова и Мария Мороз, а также многочисленные активисты в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно и других городах. Марию Колесникову позже освободили.

Кандидаты в президенты Беларуси

Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

Выборы проходят без участия международных наблюдателей. ПАСЕ и ОБСЕ не стали направлять свои миссии в Беларусь. Избирательная кампания сопровождалась многочисленными задержаниями оппозиционеров и их сторонников.

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