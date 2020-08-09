В Минске задержаны трое журналистов телеканала "Дождь"

В Минске люди в штатском задержали и увели в неизвестном направлении двоих корреспондентов и оператора российского телеканала "Дождь". Видео задержания опубликовано в Сети белорусскими СМИ.

В Минске задержали троих журналистов телеканала "Дождь" - корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Информация об этом опубликована на сайте "Дождя".

На видео задержания, опубликованном в Telegram белорусским телеканалом NEXTA Live, видно, как люди в штатском связывают руки лежащим на асфальте корреспондентам и уводят их. "Только что на ул. Интернациональная 18 в Минске произошло брутальное задержание. Неизвестные в масках свинтили трёх мужчин и увели в неизвестном направлении. Причём на видео видно, что милиция, проезжавшая мимо, на инцидент вообще никак не отреагировала", - говорится в сообщении NEXTA Live в Telegram.

В Беларуси проходят президентские выборы

Предвыборная кампания в Беларуси сопровождалась массовыми задержаниями журналистов и блогеров. В среду, 5 августа, был задержан корреспондент DW в Беларуси Александр Бураков. По итогам судебного заседания 7 августа он был приговорен к 10 суткам административного ареста. В тот же день в Минске были задержаны журналисты телеканала "Настоящее время". Они были высланы из страны. Въезд в Беларусь им запрещен на ближайшие 10 лет.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала власти Беларуси обеспечить журналистам возможность беспрепятственно президентские выборы в стране, а также расследовать многочисленные случаи задержания сотрудников СМИ.

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