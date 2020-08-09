В день выборов в Беларуси сообщают о проблемах с интернетом

В основной день голосования на президентских выборах наблюдаются перебои с домашним и мобильным интернетом, проблемы с работой Tor, Signal и VPN-сервисов.

В основной день голосования на президентских выборах в Беларуси отмечаются масштабные проблемы с интернетом. Утром в воскресенье, 9 августа, замечены трудности с загрузкой сервисов Tor, сообщает корреспондент DW в Минске. По его словам, также не грузится сайт YouTube, у многих пользователей также наблюдаются проблемы с мессенджером Signal. Также наблюдаются перебои с доступом к сайтам Euroradio.by и "Хартия-97".

При этом корреспондент DW отметил, что Euroradio.by открывается через VPN, а сайты правозащитного центра "Весна", Naviny.by, Tut.by, Nn.by, Радио "Свобода", "Белорусский партизан" доступны обычным способом.

"Мобильный интернет работает ужасно - вне зависимости от места, - сообщил он. - Был в двух торговых центрах. Иногда из-за сбоев интернета не проходя платежи карточкой - людей отправляют к банкомату. VPN на телефоне практически не работает, Telegram работает через раз".

Медленно работает Telegram и мобильный интернет

Белорусское издание Onliner пишет о проблемах с загрузкой файлов в Telegram. По его данным, также не функционирует ряд популярных VPN-сервисов, в частности TunnelBear. Портал Tut.by также сообщает об очень медленной загрузке файлов в Telegram без прокси-сервиса и трудностях с VPN-сервисами и загрузкой YouTube. Кроме того, не работают сервисы Google, не открываются сайт Виктора Бабарико и платформа Zubr.in.

Между тем корреспонденты "Медиазоны" также сообщили о перебоях в работе мобильного интернета у операторов ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ". Заместитель гендиректора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбаков в интервью Onliner подтвердил технические проблемы. "В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины", - указал он.

Президентские выборы в Беларуси

Около 6,8 миллиона белорусов могут проголосовать до 20 часов на 5767 участках. При этом, по официальным данным, за четыре дня досрочного голосования уже отдали голоса 41,7 процента избирателей. Независимые наблюдатели считают этот показатель завышенным.

Избирательная кампания сопровождалась массовыми протестами сторонников оппозиции. Основное внимание в ее ходе было приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходили многотысячные митинги по всей стране, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать для участия в выборах. Вечером накануне выборов Тихановская покинула свою квартиру в целях безопасности. 8 августа были задержаны представительницы ее команды Мария Колесникова и Мария Мороз, а также многочисленные активисты в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно и других городах. Марию Колесникову позже освободили.

Кандидаты в президенты Беларуси

Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

Выборы проходят без участия международных наблюдателей. ПАСЕ и ОБСЕ не стали направлять свои миссии в Беларусь. Ссылаясь на пандемию, ЦИК Беларуси допустил не более трех наблюдателей на один участок, первыми в списке идут пропрезидентские наблюдатели.

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