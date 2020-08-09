Активнее всего голосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в столице.
Брестская область — 38,40%
Витебская область — 39,34%
Гомельская область — 54,44%
Гродненская область — 38,60%
Минская область — 39,66%
Могилевская область — 49,92%
Минск — 33,40%
Напомним, ранее ЦИК заявлял, что на нынешних выборах зафиксирована рекордная явка в дни досрочного голосования.
Высокую явку в дни предварительного голосования глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила тем, что президентские выборы всегда вызывают повышенный ажиотаж. Она пообещала приходящим на участки различные сюрпризы — культурные программы.
— Многие ходят специально, чтобы напитаться атмосферой праздника, — отметила Ермошина.
9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси.
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