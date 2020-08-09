"Циферки известны". В Сеть попала "репетиция" подсчета голосов, где "побеждает" Лукашенко

На канале сообщества «Честные люди» на Ютюбе опубликовали аудиозапись с репетицией подсчета голосов одной из участковых избирательных комиссий в Минске. На ней озвучивается количество голосов, отданных за каждого кандидата в президенты. Портал Tut.by узнал, что за тренинг записан на аудио и откуда взялись цифры, которые на нем озвучиваются.

По именам, которые звучат на записи, удалось выяснить, что репетицию проводила избирательная комиссия участка для голосования № 48 во Фрунзенском районе, которая работает на территории 39-й гимназии.

На восемнадцатиминутной аудио слышно, как члены участковой комиссии тренируются подсчитывать голоса после основного избирательного дня.

— Все вам дали уже теперь. Ваши циферки вам все известны, уже сейчас на данный момент. Вы можете их заучить максимально, насколько это возможно. Либо заготовка должна быть не видна, — говорит женский голос.

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Дальше идет подсчет неиспользованных бюллетеней. Члены комиссии озвучивают цифры: «108, 93, 104, 126, 150. Итого 581. Секретарь и заместитель председателя подсчитывают и заносят в рабочий протокол».

Дальше по такому же принципу называется количество испорченных бюллетеней, с голосами, полученными за каждого кандидата и против всех.

Интересно, что на репетиции Андрей Дмитриев набрал 64 голоса, Анна Канопацкая — 16, Александр Лукашенко — 952, Светлана Тихановская — 102 и Сергей Черечень — 18.

Выглядит все так, будто комиссия уже получила цифры, которые должна назвать вечером 9 августа и оттачивает алгоритм действий, чтобы все прошло без запинок.

Мы побывали на избирательном участке и выяснили, что же на самом деле происходило, когда была сделана эта запись и откуда взялись названные цифры.

Приезд журналистов совсем не смутил ни членов участковой комиссии, ни ее председателя Ирину Мисевец — директора гимназии № 39, голос которой, как оказалось, и звучит на записи. Она сказала, что уже послушала ее и заверила, что «ничего криминального не произошло».

— Объяснение довольно простое — это запись тренинга по подсчету голосов. У нас перед любыми выборами проходит тренинг основного дня, где я провожу инструктаж, чтобы каждый член комиссии знал свою миссию, знал, во сколько приходим, когда опечатываем урны и так далее. Также мы отрабатываем, как будет проходить подсчет. Каждый должен знать, кто упаковывает бюллетени, кто будет говорить и считать, кто будет печать проставлять, — поясняет Ирина Мисевец. — Цифры для тренинга я придумываю сама, для того, чтобы люди понимали, что в будущем будет складываться. И чтобы секретарь понимал, что такие цифры ему нужно сложить, когда члены комиссии их будут проговаривать, чтобы секретарь все правильно занес в протокол.

Председатель комиссии сказала, что люди до конца не понимают ситуацию. «Ну как можно какие-то цифры откуда-то взять?», задается вопросом она.

— Члены комиссии могут не сориентироваться, как посчитать, на какие стопочки раскладывать бюллетени, что есть недействительные, что есть «против всех». Здесь нет ничего такого криминального. Я просто шокирована тем, что происходит. Кому-то из членов комиссии захотелось это записать. Придумано, вытянуто из общего контекста. Ну, пожалуйста, это открытая информация, — продолжает собеседница. — От выборов до выборов время проходит, люди забывают, как и что делается, появляются какие-то новые моменты, да и члены комиссии новые приходят, которые раньше в этом не участвовали. Точно так мы собираемся перед досрочным голосованием, проговариваем, что мы по два человека дежурим, что каждый должен приходить точно в свое время. Это нужно, чтобы все прошло гладко. Это делают и в соседних комиссиях.

По словам Ирины Мисевец, «никто, почему-то, не записал, когда проговаривалась полная инструкция — во сколько мы обедаем, как мы пробежались по памятке по выборам, избирательному кодексу. Тренинг длился все 40 минут, а записали только 18. Кому-то было интересно только это».

— Не было времени для выяснения, кто и зачем это сделал. Да и не нужно разбираться. Для меня это открытая информация. Хотите, можете со мной репетировать сколько угодно, — говорит председатель комиссии. — В день выборов все будет происходить по такому же графику с реальными результатами. Каждый будет считать свои 7 стопочек как есть.

Председатель комиссии заверила, что цифры с записи не совпадут с теми, которые озвучат после подсчета.

— Это какой-то бред! Как я могу знать какие-то цифры, за кого и сколько проголосует? — сказала она.

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