Генпрокуратура Беларуси предлагает заблокировать платформу "Голос"

Проект "Голос", предлагающий альтернативный подсчет голосов на выборах президента Беларуси, заявляет, что подвергся информационному давлению со стороны властей.

Генеральная прокуратура Беларуси усиливает давление на интернет-платформу "Голос", созданную для альтернативного подсчета голосов на выборах президента страны. Генпрокуратура предложила министерству связи и информатизации "при наличии технической возможности" рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта в Беларуси, заявила глава одного из отделов ведомства Марина Попова в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером 7 августа.

"Голос" призывает жителей Беларуси присылать фото избирательного бюллетеня в чат-бот. Ранее Генпрокуратура заявила в своем Telegram-канале, что эта инициатива противоречит правилу, согласно которому исключительное право организации опросов общественного мнения и социсследований принадлежит Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. За проведение таких "неправомерных" опросов гражданам или наблюдателям грозит штраф в размере до двадцати базовых величин (540 белорусских рублей), а юридическим лицам - до ста базовых величин (2700 белорусских рублей), заявили в генпрокуратуре.

"Голос" отвергает обвинения

Между тем "Голос" утверждает, что подвергся "информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ". Цель платформы - реализация и защита конституционных прав граждан Беларуси по проведению честных выборов, отмечается в заявлении, размещенном на сайте "Голоса".

"Платформа не контролирует волеизъявление граждан, не является "теневым избиркомом", не девальвирует официальные результаты выборов, не нарушает закон, не финансируется из-за рубежа, не разглашает персональные данные зарегистрированных пользователей, не агитирует ни за одного из кандидатов, не наносит вред избирателям, не занимается проведением соцопросов и главное - не призывает в массовым беспорядкам", - говорится далее. Эти обвинения прозвучали в адрес "Голоса" от главы Центризбиркома 7 августа, поясняется в заявлении. При этом, по данным платформы, в системе зарегистрировались более 1 млн человек.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Досрочное голосование завершится вечером 8 августа.

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