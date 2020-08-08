Митрополит Кубанский и известный экзорцист из Троице-Сергиевой лавры скончались от коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончались 8 августа от осложнений, вызванных COVID-19, сообщает в Telegram рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте Кубанской митрополии, митрополит Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) скончался на 80-м году жизни после "непродолжительной тяжелой болезни". Исидор был пострижен в монашество в 1967 году, на четвертом курсе Ленинградской духовной академии. В сан митрополита возведен в 2001 году. С 2008 года Исидор занимал пост председателя Высшего общецерковного суда. Главой Кубанской митрополии стал в 2013 году.

Исидор был удостоен множества церковных и светских наград, среди них медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II cтепени, знак отличия военнослужащих Северо-Кавказского военного округа "За службу на Кавказе", золотая медаль российского Фонда мира "За миротворческую и благотворительную деятельность", наградной крест "За заслуги перед Кубанским казачеством", орденПочета; императорский орден святой Анны.

Глава Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Исидора. "Владыка Исидор останется в истории Кубани и ее столицы как духовный лидер, которому удалось за 33 года служения совершить кардинальные перемены в духовной сфере: произошел стремительный рост православного самосознания горожан, значительно усилена социально-культурная роль Русской Православной Церкви в обществе, развернуто беспрецедентное строительство", - говорится на сайте администрации и городской думы Краснодара.

О болезни насельника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Германа стало известно еще весной. В мае появились сообщения о его смерти, также утверждалось, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Telegram-канале лавры эту информацию назвали ложной, но подробностей о состоянии отца Германа не привели, уточнив лишь, что оно стабильно тяжелое. Архимандриту было 78 лет.

Отец Герман был настоятелем храма Петра и Павла - подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. В среде православных верующих он был известен тем, что каждую пятницу, субботу и воскресенье совершал чин "исцеления одержимых нечистыми духами" ("отчитку бесноватых"), отмечает РИА "Новости".

Издание "Бумага" в своем прошлогоднем репортаже об обряде изгнания бесов писало, что долгое время Герман был единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешила проводить отчитки. Герман считал, что "нечистый дух" вселяется в человека, если тот грешит, и также называл грех причиной болезней.

Экзорцизмом также занимался занимался лишенный сана опальный схимонах Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря, которому с конца мая официально запрещено это делать, а также проводить богослужения и исповедовать.

В мае Троице-Сергиеву лавру постигло сразу несколько вызванных коронавирусом смертей. За месяц скончались семь человек: главный врач обители и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) , иеродиакон Каллист (Косулин), один из старейших насельников лавры архимандрит Лаврентий (Постников), архимандрит Илиан (Племенюк), иеромонах Модест (Панченко), игумен Ферапонт (Аполлонов), иеродиакон Поликарп (Сидоров). В конце апреля послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирус, скончался после попытки самосожжения.

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