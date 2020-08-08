Из больниц за последние сутки выписано 6615 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207.

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