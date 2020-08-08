Выборы в Таджикистане пройдут на месяц раньше

В Таджикистане назначена дата президентских выборов. Эмомали Рахмон побеждал на них уже 4 раза. Что ждет его перед возможным пятым сроком? И почему он решил провести выборы в октябре?

Очередные президентские выборы в Таджикистане пройдут 11 октября 2020 года. Эту дату для голосования определил 6 августа парламент республики на совместном заседании нижней и верхней палат. Сессию проводил глава верхней палаты Рустам Эмомали, сын президента страны Эмомали Рахмона.

Рустам Эмомали и закон о президентских выборах в Таджикистане

Наблюдатели единодушны в том, что Эмомали Рахмон, который находится в президентском кресле с 1994 года, выставит свою кандидатуру и победит на этих выборах. В частности, в этом уверена сотрудница берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS)Беате Эшмент(Beate Eschment). Тем не менее у нынешних выборов есть особенности. Например, в них может принять участие 32-летний Рустам Эмомали.

"Закон о выборах был изменен так, что он может избираться. Но, я думаю, что Рахмон-младший сейчас баллотироваться не будет. Эмомали Рахмон обеспечил своему сыну положение второго человека в стране, который в случае чего может занять место отца", - говорит немецкий эксперт.

После окончания гражданской войны в Таджикистане и заключения в июне 1997 года мирного соглашения Эмомали Рахмона (тогда - Рахмонова. - Ред.) с Объединенной таджикской оппозицией серьезно оппонировала Демократической партии Таджикистана - партии власти, Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Были и другие политические силы, которые претендовали на то, чтобы предложить в лидеры своих политиков.

Выборы президента без ПИВТ

Но затем президент постепенно и последовательно подавил оппозицию. После тщательной подготовки последний удар был нанесен по единственной в СНГ легальной исламской партии - ПИВТ. Она была запрещена в сентябре 2015 года, а на ее руководство организованы гонения. В итоге "главная оппозиционная сила в стране сейчас повержена, а других политических оппозиционных течений пока не видно", констатирует Беате Эшмент.

Поэтому Эмомали Рахмон на выборах 2020 года - безальтернативный кандидат, хотя "у него будет пара номинальных соперников от "карманных партий", которых в парламенте пять", говорит в интервью DW лидер запрещенной ПИВТ Мухиддин Кабири, находящийся в изгнании в ЕС. "А единственная оппозиционная партия - социал-демократическая, не имеет ресурсов для выдвижения своего кандидата, который должен в течение примерно двадцати дней собрать 210 тысяч подписей. Там сложная процедура, и социал-демократы не смогут с этим справиться, на мой взгляд", - продолжает политик. Тем не менее он обращает внимание на ряд моментов, которые делают предстоящие выборы не столь простыми для власти.

Как выборы президента зависят от трудовых мигрантов в России

"Они впервые пройдут не в ноябре, а в октябре. Парламент с подачи президента назначил дату на месяц раньше обычного срока. Экономический кризис влияет на ситуацию. Уже есть регионы, где сейчас действуют лимиты на пользование электричеством, а в ноябре начинаются холода. Эмомали Рахмон хочет провести выборы, пока в стране еще есть свет, и народ более-менее лоялен. Без электричества настроение населения резко ухудшается", - рассуждает собеседник DW.

Второй фактор - это доходы трудовых мигрантов, которые все меньше присылают в республику денег из России. "К ноябрю кошельки у мигрантов будут почти пусты, если в России ситуация к зиме резко не улучшится. Но на это трудно рассчитывать", - полагает Мухиддин Кабири. "Не могу утверждать, что назначение выборов не на ноябрь, а на октябрь - это некий трюк. Но если выборы назначаются раньше, чем обычно, то чаще всего это дает преимущество тому кандидату, который владеет административным ресурсом", - уточняет Беате Эшмент.

Коронавирус в Таджикистане и выборы для Рахмона

Еще один фактор - это коронавирус. "Таджикистан уже вошел в десятку самых бедных стран в мире, а коронавирус дополнительно ударил по бюджету и по карману населения", - говорит Кабири. На этот фактор обращает внимание и эксперт ZOiS. "В Горном Бадахшане (ГБАО) люди от коронавируса умирали как мухи. Хотя не говорилось, что это именно COVID-19. Вопрос в том, насколько это на самом деле окажет влияние на результаты голосования, поскольку мы знаем, как сильно могут отличаться истинные итоги от публикуемых", - напоминает она.

Горный Бадахшан - это отдельный фактор. Там Эмомали Рахмон в качестве кандидата в президенты может столкнуться со сложностями. "Население там помнит боевые действия 2012 года. Неслучайно глава государства перед выборами решил показать бадахшанцам свою силу, чтобы они сделали правильный выбор. На днях там были проведены учения с участием 10 тысяч военных", - отмечает Мухиддин Кабири. Таких масштабных учений в ГБАО еще не было.

Чем опасен для кандидата в президенты вопрос о передаче земель Китаю?

Неприятности для президента в ГБАО могут быть вызваны "земельным вопросом", связанным с Китаем - к этому жители Центральной Азии относятся с особой чувствительностью. "Недавно в индийской и китайской прессе прошла информация, что Эмомали Рахмон отдал часть территории ГБАО Китаю по своей инициативе, а не по принуждению Пекина, как он раньше оправдывался. И в нем теперь увидели не защитника земель Таджикистана, а торговца ими. Ситуация для него очень не проста. И он не зря перенес выборы. Хотя цифры избирком нарисует вне зависимости от реального голосования", - уверен Мухиддин Кабири. Напомним, что на выборах 2013 года нынешний президент набрал 83,6 процента избирателей.

В свою очередь источник в афганских силовых структурах подтвердил DW, что в ГБАО, граничащем с Афганистаном, в электоральный период могут быть предприняты акции, направленные на демонстрацию слабости таджикской центральной власти. "Осуществить их могут боевики, зарабатывающие на трансграничном наркотрафике, и связанные с таджикскими политиками, очень недовольными Эмомали Рахмоном. Речь идет не об оппозиционерах, а о людях из структур власти, но недовольных тем, что президент лишает их влияния и все каналы влияния и доходов замыкает на своей семье. Но даже если такие акции будут проведены, они не смогут поставить под угрозу выборы", - уточнил на условии анонимности инсайдер.

Исмаилиты как фактор избирательной кампании в Таджикистане

Тем более, продолжил источник, что сейчас таджикского президента поддерживает признанный лидер исмаилитов в мире Ага Хан . Он имеет огромное влияние на Памире. По имеющейся информации, рассказал источник в афганских спецслужбах, Ага Хан по своим каналам заранее перед выборами сигнализировал старейшинам в Горном Бадахшане, чтобы выборы прошли спокойно и в пользу нынешнего президента Таджикистана.

Политической конкуренции со стороны тех, кто находится сегодня возле Эмомали Рахмона во власти, президенту опасаться не приходится, считает Мухиддин Кабири. "Там нет личности, которая могла бы претендовать на лидирующую роль. Был мэр Душанбе и председатель верхней палаты парламента Убайдуллаев, но президент его отправил в отставку, и вместо него назначил своего сына. Остальная часть элиты умудрена горьким опытом тех, кто более-менее претендовал на ведущие роли. Они либо убиты, либо в тюрьме, либо в иммиграции", - оценивает ситуацию оппозиционный политик.

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