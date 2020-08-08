Спецслужбы США заявили о намерении РФ опорочить Байдена перед выборами

Москва критиковала Джозефа Байдена за его роль в политике администрации Барака Обамы по Украине, она хочет очернить бывшего вице-президента США перед выборами, заявил глава Наццентра контрразведки и безопасности.

Россия в преддверии выборов президента в США намерена "опорочить" демократа Джозефа Байдена, который участвует в борьбе за пост главы Белого дома, утверждает американская спецслужба. Российская сторона предпринимает для этого ряд шагов, говорится в заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины, опубликованном в пятницу, 7 августа. Ранее Москва уже критиковала Байдена за его роль в политике администрации прежнего президента США Барака Обамы по Украине, а также за поддержку администрацией Обамы "антипутинской оппозиции внутри России", отмечается в заявлении.

В качестве примера предпринимаемых РФ действий Эванина приводит случай с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачем, особо выделяя его "пророссийскую" позицию. Деркач неоднократно выступал с заявлениями о коррупции с целью "нанести ущерб" кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии США, подчеркивает американская сторона.

По мнению спецслужбы, связанные с Кремлем стороны стремятся повысить популярность кандидатуры нынешнего президента Дональда Трампа на российском телевидении и в социальных сетях.

США видят угрозу в Китае и Иране

В заявлении Эванины в качестве возможных угроз для выборов главы Белого дома упомянуты и другие страны. Так, Китай считает действующего президента "непредсказуемым" и предпочел бы видеть на его месте другого человека, утверждает директор спецслужбы. А Иран стремится подорвать демократические институты Соединенных Штатов и может распространять дезинформацию в соцсетях, считает Эванина.

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