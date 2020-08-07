ЦИК Беларуси заявил, что явка за три дня досрочного голосования достигла 22,47%. Это рекорд

Явка за три дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси составила 22,47%, об этом говорится в отчете ЦИК.

Как сообщает портал Tut.by, за три дня больше всего проголосовали в Гомельской области, самая низкая явка — в Минске:

Брестская область — 20,45%

Витебская область — 21,18%

Гомельская область — 30,22%

Гродненская область — 20,05%

Минская область — 20,84%

Могилевская область — 26,14%

Минск — 18,89%

Всего, по данным ЦИК, в первые три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%. Для сравнения: на прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67%, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7%, в 2006 — 9,1%.

Тем временем инициатива «Честные люди» говорят о завышении явки в ходе досрочного голосования.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

Foto: Itar-Tass / Scanpix

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