"Предупредили об ответственности за мероприятия". Начштаба Тихановской Марию Мороз возили на беседу

Начальника штаба Светланы Тихановской Марию Мороз у литовского посольства «на разговор» пригласили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, рассказала TUT.BY Мороз.

— Подъехала машина, представились сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пригласили в машину, отвезли в отделение на Немиге на разговор. Там предупредили об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий». Речь шла не только о 6 августа, а вообще обо всех мероприятиях, — рассказала TUT.BY Мария Мороз.

Глава МИД Литвы: Мария Мороз освобождена из-под стражи.

"У меня есть информация о том, что ее задержали ненадолго и отпустили, а другие детали я привести не могу", - сказал BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, М. Мороз приходила в литовское посольство из-за визы.

"Что она приходила из-за визы, могу это подтвердить", - сказал министр.

Он добавил, что они с польским коллегой Яцеком Чапутовичем наблюдают за действиями в Беларуси и согласуют позиции.

По словам Л. Линкявичюса, пока намерений пересмотреть двусторонние отношения с Беларусью из-за действий против кандидатов от оппозиции и участников протеста нет.

"Нам не следует торопить события. Нужно посмотреть, как все будет складываться. Наши отношения всегда основывались на принципах прагматизма - мы не являемся соратниками, мы не являемся союзниками, но мы соседи", - сказал Л. Линкявичюс.

"Пересматривать (отношения - ред.) пока нет каких-то особых причин", - сказал глава литовской дипломатии.

Штаб С. Тихановской заявил, что М. Мороз была задержана около 11 часов утра, а задержали ее люди, представившиеся сотрудниками МВД.

Представители штаба сообщили, что работа штаба из-за этого не останавливалась.

Немного раньше сообщалось, что С. Тихановская планирует провести в одном из парков Минска предвыборный митинг.

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