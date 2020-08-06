Лукашенко: против Беларуси идет гибридная война, но мы даже не знаем, кто они

Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что против Беларуси ведется гибридная война, но не знает, кто ее ведет. Поэтому он ждет «пакостей» с любой стороны, пишет «Звязда».

Президент обратил внимание руководства МВД: правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и выявления подозрительных особ должны активно взаимодействовать с населением. Он заявил, что «в стране задержаны много людей, целью которых является дестабилизация обстановки в Беларуси и что многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан.

— Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно „любят“ — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем, — отметил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.

— Не важно, американец, госдеповец, принадлежишь ли к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги (судя по всему речь идет о политтехнологе Виталии Шклярове - прим. TUT.BY). Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Думал: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, — отметил он. — Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало».

Он также похвалил не только правоохранительные органы, милицию, местные власти, и простых белорусов.

— Молодцы белорусы. По информации людей задержали всех. Люди посмотрели вокруг себя. Увидели — ба, их же вчера не было, но они появились. Информацию -в МВД, КГБ. Нашли, кого в лесу, кого под плинтусов, повытягивали. Только с подачи людей, — заявил Лукашенко.

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