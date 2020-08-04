Amnesty International заявила о нарушениях прав человека на протестах в США

Правозащитники указали на многочисленные случаи непропорционального применения силы полицейскими во время протестов против расизма в США, особо осудив использование слезоточисого газа.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила полицию США в серьезных нарушениях прав человека в отношении участников массовых протестов против расизма и полицейского насилия. В конце мая и начале июня имели место многочисленные случаи применения силами безопасности дубинок, слезоточивого газа и других средств в отношении большей частью мирных демонстрантов, говорится в отчете, представленном AI во вторник, 4 августа.

За десять дней, прошедших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, документально зафиксировано не менее шести случаев применения полицейскими дубинок и 13 случаев не являвшихся необходимым применения пластиковых и резиновых пуль, указали правозащитники.

Слезоточивый газ во времена пандемии

Кроме того, с 25 мая по 5 июня полицейские в 89 случаях в 34 штатах без всякой необходимости применили слезоточивый газ, в 21 случае в 15 штатах и Вашингтоне - газовые баллончики. Использование слезоточивых и раздражающих веществ во время пандемии коронавируса в особенности заслуживает порицания, поскольку демонстранты были вынуждены снять защитные маски, чтобы смыть их с лица, подчеркнула Amnesty International.

"Непропорциональное и зачастую чрезмерное применение силы в отношении протестующих в США со всей отчетливостью демонстрирует большей частью остающееся безнаказанным полицейское насилие и институциональный расизм, направленный против вышедших на улицу людей", - заявила эксперт по США немецкого отделения Amnesty International Катарина Масуд (Katharina Masoud). По ее словам, полиция должна позволять демонстрантам пользоваться их правом на мирный протест, а не бороться с ними с применением непропорционально жесткой силы.

Протесты против расизма и полицейского насилия в США

Массовые протесты против расизма и полицейского насилия вспыхнули в США в конце мая после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрации во многих городах перерастали в столкновения с полицией. При этом среди прочего подвергались критике действия сотрудников правоохранительных органов за излишнюю жесткость и злоупотребление служебными полномочиями.

Позднее протесты против расизма прошли и в других странах. В ходе акций, организованных международным движением активистов Black Lives Matter, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Президент Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции. Документ запрещает стражам порядка применять удушающий прием при задержании, а также предусматривает создание базы данных со сведениями о полицейских и допущенных ими нарушениях. Демократы критикуют изменения как недостаточные.

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