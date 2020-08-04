"Цель одна — спасти страну. Скажу прямо — не до жиру" Лукашенко выступил с посланием

Александр Лукашенко 4 августа выступил с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. После эмоциональной речи президента, собравшиеся — а это около 2,5 тысяч человек, проводили его долгими и продолжительными аплодисментами. Овации длились почти четыре минуты.

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«Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси, и сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было в начале, шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня, на это я пойти не мог».

Но главная неожиданность — президент поблагодарил белорусов за то, что они не поддались массовой панике, защитили пожилых, проявили самоотверженность в помощи врачам: готовили бесплатные обеды, делали пожертвования, становились волонтерами.

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«Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира. Направили из бюджета полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в условиях, когда от нефтяных разборок с Россией, бюджет не дополучил полтора миллиарда рублей. Цель одна — спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо — не до жиру», — заявил Лукашенко.

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«Давай посмотрим с реальных позиций. ВВП США, несмотря на огромные пакеты стимулов, упал на 33 процента. Треть экономики, мощнейшей в мире, рухнула! ВВП Германиии сократился на 12% и по своему размеру вернулся на уровень 2011 года, то есть отлетел на 10 лет. Испания вернулась к 2002 году — минус 22%, Италия отброшена вообще в начало 90-ых. Ну и куда, как вы думаете пойдут американские, немецкие, да и российские инвестиции? Их инвестиции останутся дома! — уверен Лукашенко. — Мы и только мы сами сможем себя спасти».

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«Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал? Веками для Беларуси сельское хозяйство являлось традиционной сферой экономики. Можно сказать визитной карточкой нашей страны», — сказал Лукашенко.

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«Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов реформировать предприятия, я готов их не только выслушать. Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно — крепких, хороших, например, БАТЭ, Могилевхимволокно, Белшина, Камволь — выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать», — предложил Лукашенко.

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«Оппоненты власти повторяют, как мантру, что белорусы вымирают, не рожают. Давайте сравним. За 30 лет независимости население соседней Украины сократилось на 20% — минус 10 млн человек, Литвы — на 25%, почти минус 1 млн, Латвии на 30% сокращение, минус 800 тысяч. У нас в Беларуси население также сократилось, но всего лишь на 8%. Наша ситуация обусловлена демографической ямой середины 90-х, последствия которой будут ощущаться еще 20 лет», — пояснил президент.

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— Соцсети и телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не горю о тех кого взрастил на собственных руках, от собственной груди. Но вы посмотрите на наших «творцев» — они же вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки? — возмутился Лукашенко.

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