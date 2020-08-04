В Беларуси на границе с Россией объявили военные сборы после президентских выборов

В Беларуси после президентских выборов начнутся военные сборы в Витебской области, граничащей с Псковской областью России. Официальный представитель Минобороны страны Наталья Гаврусик назвала их плановыми.

"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Плановые сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", - цитирует ее ТАСС. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что жители приграничной с Россией Витебской области получают повестки из военкоматов с требованием явиться в пункты сбора 10 августа. "Военкоматы оповещают об этом мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах ВС РБ, рассылая повестки и обзванивая отдельных граждан лично", - говорится в посте.

Отмечается, что сборы продлятся 25 дней. По некоторым данным, повестки также получают жители Могилевской области. В этих двух областях "проживает наиболее пророссийски настроенная часть белорусского населения, что может вызвать определенные проблемы в случае дестабилизации обстановки в стране во время проведения президентских выборов", пишет Пегов.

Представитель Минобороны Беларуси отметила, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы, передает РИА "Новости". Она пояснила, что актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации - обычная работа военкоматов.

Изданию Daily Storm в пресс-службе министерства заявили, что "никакие сборы не начинаются". "Просто людей вызывают, чтобы уточнить их документы, посмотреть в лицо человеку, живой или неживой. Посмотреть предписания. Все", - сказали в ведомстве. На вопрос, будут ли проводиться сборы в ближайшее время, в пресс-службе ответили: "Нет. Может, и будут какие-то сборы, надо смотреть по всей Беларуси".

Информация о военных сборах появилась на фоне задержания в Беларуси 33 граждан РФ, которых называют боевиками ЧВК Вагнера и подозревают в подготовке массовых беспорядков. После задержания группы секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков на экстренном заседании в ЦИК сообщил кандидатам в президенты, что в России недалеко от Пскова и Невеля якобы готовятся новые группы боевиков.

По версии белорусских властей, в страну прибыло около 200 боевиков "для дестабилизации обстановки в период избирательной компании". По словам Равкова, они обучены подрывной и снайперской деятельности, что угрожает проведению массовых мероприятий. При этом у задержанных россиян оружия при себе не было.

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