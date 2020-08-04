Министр экономики ФРГ призвал избежать эскалации вокруг Nord Stream 2

У США нет причин для санкций в отношении "Северного потока - 2", считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Несмотря на угрозы дальнейших санкций США в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2", министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmeier) рассчитывает на возможность деэскалации конфликта вокруг этого проекта. "Мы все еще надеемся, что до этих санкций дело не дойдет. Мы в федеральном правительстве едины во мнении, что в любое время готовы к переговорам с целью избежать эскалации", - заявил он в интервью dpa, опубликованном во вторник, 4 августа.

По словам немецкого министра, без участия Берлина не удалось бы годами обеспечивать транзит газа из России через территорию Украины. "Мы здесь, в этом министерстве, провели решающие переговоры. На севере Германии мы строим терминалы, которые позволят принимать также сжиженный газ из США и продавать в ФРГ", - напомнил Альтмайер. С этой точки зрения у Вашингтона нет никаких причин для введения санкций, уверен он.

"Кроме того, я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут соблюдать и нормы международного права", - добавил глава министерства экономики ФРГ.

Строительство газопровода "Северный поток - 2"

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыл из Находки в германский порт Мукран еще в мае, но датские власти в настоящее время запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

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