Валерий Цепкало просит Трампа, Меркель и лидеров других стран поддержать свободные выборы в Беларуси

Валерий Цепкало обратился с открытым письмом к президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании и Украины. Он просит поддержать проведение честных и свободных выборов в Беларуси, сообщает телеканал «Дождь».

«В данный момент власти в Беларуси активно препятствуют проведению свободных и честных выборов президента, а также оказывают силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. Для этого они используют всевозможные методы устрашения и грубую силу», — пишет Цепкало.

Он просит мировых лидеров «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

«Также от лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны. Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы», — говорится в письме.

Цепкало поясняет, что среди целей оппозиции — проведение прозрачных выборов, избрание Светланы Тихановской в качестве президента, освобождение всех политзаключенных, а также проведение новых выборов в срок от трех до шести месяцев с участием всех альтернативных кандидатов.

Всего среди адресатов лидеры более 30 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэл Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, Валерию Цепкало ЦИК Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты из-за недостаточного количества подписей: из 160 тысяч подписей ему засчитали чуть более 78 тысяч подписей. Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.

В конце июля стало известно, что Валерий Цепкало с двумя детьми покинул Беларусь

— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — рассказала Вероника Цепкало.

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