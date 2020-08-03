ВВС уличила Иран в утаивании реальной статистики по коронавирусу: цифры расходятся в два-три раза

Руководство Ирана утаило реальную статистику по заражениям и смертям инфицированных коронавирусом, настоящие цифры выше в два-три раза, сообщает персидская служба BBC со ссылкой на информированный источник.

BBC приводит "собственные сведения руководства" страны о ситуации с коронавирусом, согласно которым по состоянию на 20 июля в Иране скончались почти 42 тыс. человек с симптомами коронавируса. Однако, по официальным данным Минздрава Ирана, по состоянию на эту же дату умерли 14,5 тыс. человек. По данным руководства страны, к 20 июля инфицированных коронавирусом было около 451 тыс. человек, тогда как по официальным открытым данным - 278,8 тыс. человек. Первая смерть от COVID-19 была зарегистрирована в Иране 22 января - за месяц до того, как власти официально объявили об этом.

Информация, полученная от анонимного источника, включала в себя детали о пациентах, зарегистрированных в больницах: имя, возраст, пол, симптомы болезни и дата, а также продолжительность нахождения в больнице. Источник заявил журналистам, что направил эти данные, чтобы "пролить свет правды" и "положить конец политическим играм вокруг эпидемии". При этом редакция не смогла установить, действительно ли этот источник состоит на госслужбе, и не знает, каким образом он получил эту информацию. Однако журналистам удалось подтвердить подлинность информации, связанной с некоторыми выздоровевшими пациентами, данные о которых приводил источник.

По последним официальным данным Минздрава Ирана, по состоянию на 2 августа от коронавируса в этой стране скончались 17,1 тыс. человек, а число заразившихся COVID-19 достигло 309 тыс. человек. Сообщается, что к середине марта первоначальный рост смертности превышал данные Министерства здравоохранения в пять раз. Снижение случаев заболевания и смертности было связано с карантинными мерами, введенными в конце третьей недели марта. Однако после ослабления ограничений в конце мая число зараженных и умерших вновь начало расти.

Иранские медики объясняют сокрытие данных давлением, которому министерство здравоохранения Ирана подвергается со стороны местных органов безопасности и разведки. Как рассказал один из них, первоначально у медиков не было наборов для тестирования, а полученные впоследствии наборы использовались недостаточно широко. "Позиция служб безопасности заключалась в том, чтобы не признавать существование коронавируса в Иране", - сказал медик.

Кроме того, обнародование сведений о первом официальном случае заболевания связывают с настойчивостью двух докторов, брат которых умер от коронавируса. Его посмертный тест на коронавирус оказался положительным: в больницу, где умер мужчина, было госпитализировано множество пациентов с симптомами коронавируса, однако ни один из них не подвергался тестированию. Министерство здравоохранения признало первый зарегистрированный случай только после того, как один из докторов выпустил видеозапись с заявлением покойного брата. После этого на государственном телевидении появился репортаж с ложным заявлением о том, что видео было записано на несколько месяцев раньше.

Начало вспышки совпало с парламентскими выборами, что дало верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи повод обвинить своих противников в желании использовать пандемию коронавируса как повод для подрыва выборов. Явка на них при этом была очень низкой, а еще до пандемии Иран пережил целую череду внутренних кризисов, включая скандал со сбитым украинским самолетом и гибелью командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Как заявил бывший член парламента и экс-работник министерства здравоохранения доктор Нуролдин Пирмоаззен, на фоне пандемии правительство "боялось, что бедные и безработные выйдут на улицы".

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