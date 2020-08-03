Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2"

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало российский концерн "Газпром" на 213 млн злотых, что эквивалентно 50 млн евро, пишет РБК со ссылкой на сообщение антимонопольного ведомства.

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ "Газпрома" представить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его "дочкой" Nord Stream-2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода "Северный поток-2". В ноябре 2019 года "за упорный и необоснованный отказ" предоставить запрошенные документы относительно участия в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" на 172 млн злотых была оштрафована французская компания Engie. Тогда в UOKiK назвали штраф самым большим в своей истории, однако от "Газпрома" потребовали уплаты даже большей суммы.

"Несмотря на юридическую обязанность сотрудничать с председателем UOKiK, компания не предоставила необходимую информацию, также после возбуждения в мае дела в связи с отсутствием сотрудничества, которое должно было стать для компании предупредительным сигналом. На мой взгляд, это было умышленное действие, целью которого было помешать проведению разбирательства. В связи с этим было принято решение наложить на Газпром штраф в размере почти 213 миллионов золотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно €50 млн", — заявил глава UOKiK Томаш Хрустны.

В сообщении UOKiK отмечается, что "Газпром" вовсе не собирался передавать Польше запрошенные данные договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Доказательством этого польский регулятор считает тот факт, что "Газпром" не обращался за обращением на передачу соответствующей информации в Минэнерго России.

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