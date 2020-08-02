Новая статистика по коронавирусу в Беларуси: 121 заболевший, 4 умерших

В Беларуси на 2 августа суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 121 человек, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Это ниже вчерашних 138 новых инфицированных.

Выздоровели и выписаны 62 тыс. 896 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 68 тыс. 067 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 319 тыс. 976 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 567 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией (плюс 4 за сутки).

Пресс-служба Минздрава сообщает со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, что более 30% всех заболевших коронавирусной инфекцией были сконцентрированы в Минске.

В Минздраве возможную вторую волну коронавирусной инфекции прогнозируют в ноябре-декабре. Сейчас в том числе пополняются запасы средств индивидуальной защиты, лекарств, в больницах делают дополнительные точки кислорода.

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