Возобновилось регулярное авиасообщение РФ с тремя странами

1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Вылететь туда пока можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первым с начала пандемии коронавируса рейс международного авиасообщения стал авиаперелет из аэропорта Шереметьево в Стамбул.

10 августа начнутся рейсы на турецкие курорты - в Бодрум, Даламан и Анталью. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По сообщению ТАСС, комментируя открытие международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности. Евросоюз с 1 июля официально начал процесс открытия внешних границ. Первый список из 14 государств (позже он был сокращен до 12) был согласован в Совете ЕС 30 июня, Россия не была внесена в список.

Как передавало РИА "Новости", с 11 августа Россия может возобновить международное авиасообщение, прерванное с 27 марта из-за коронавируса, со всеми странами.

Как утверждается, эта идея обсуждалась на совещании у заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Росавиация от комментариев отказалась.

По словам источников агентства, такая идея действительно обсуждалась недавно на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. С сегодняшнего дня Россия частично возобновила международное авиасообщение только с тремя странами: С Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница России и Абхазии.

В четверг оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил, что вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение, прорабатывается.

Более точно известно, что с 15 августа Россия восстановит полеты в Швейцарию. Рейсы в Женеву из Москвы и обратно будут осуществляться раз в неделю.

Напомим, правительство РФ в этом году несколько раз заявляло, что готово возвращаться к перелетам только на взаимной основе. В случае соблюдения этого принципа восстановление полетов в весь Евросоюз может отложиться на месяцы: свободный въезд Еврокомиссия предложила разрешать только из тех стран, в которых число заболевших за последние 14 дней не превышает 20 на 100 тысяч населения. Это почти в три раза меньше, чем регистрируется последние две недели.

Правда некоторые страны ЕС разрешают въезд в индивидуальном порядке. Так, 31 июля Австрия сняла запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 странами, включая Россию, оставив ограничения на въезд (обязательный карантин и наличие отрицательного ПЦР-теста).

Россия закрыла границу с другими странами в марте из-за пандемии коронавируса нового типа. До начала июля продолжались регулярные рейсы с Минском, однако потом и они были прекращены. Белоруссия рассчитывала открыть границу с августа, однако накануне компания "Белавиа" отменила рейсы в Москву из Минска на начало августа.

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