На акциях солидарности с Хабаровском задержаны 70 человек

В 14 городах России силовики задерживали участников несанкционированных акций в поддержку протестов в Хабаровске. Лидером по числу задержаний стал Санкт-Петербург.

Не менее 70 человек было задержано в 14 российских городах в субботу, 1 августа, во время акций в поддержку протестов в Хабаровске. По данным ОВД-Инфо, лидером по количеству задержаний стал Санкт-Петербург, где силовики забрали в отделы полиции не менее 23 человек. В Москве не менее 15 задержанных, в Челябинске - 7, в Казани - 6, во Владивостоке - не менее 5.

По оценке корреспондента DW, в общей сложности в московской акции в поддержку Хабаровска приняли участие около 50 человек, не считая журналистов. В Санкт-Петербурге в акции приняли участие около 100 человек. В Санкт-Петербурге всех задержанных отпустили с протоколами о нарушении правил самоизоляции - кроме члена Либертарианской партии России Алексея Николаева, на которого, как сообщает издание "Фонтанка", составили протокол об организации несогласованного мероприятия и оставили в полиции на ночь.

Во многих городах участники акции солидарности с протестующими в Хабаровске кормили голубей. При этом у большинства из них в руках не было ни плакатов, ни каких-либо других средств агитации.

Наиболее многочисленной стала акция в Иркутске. По данным онлайн-издания ircity.ru, на нее вышли около 170 человек, в том числе молодежь, пенсионеры и дети. Активисты прошли по центральным улицам города, после чего устроили митинг у памятника Александру III. Акция сопровождалась песнями "Вставай, страна огромная" и "Мы ждем перемен", передает ircity.ru.

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сергей Фургал является известным в Хабаровском крае бизнесменом. В 2005 года был избран в региональную Законодательную думу по списку Либерально-демократической партии России (ЛДПР). С 2007 по 2018 год Фургал избирался депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позже хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Сергея Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихли, их участники начали требовать отставки врио главы региона.

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