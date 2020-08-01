Коронавирус: последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями, говорит ВОЗ

Последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий, сказал в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Страны от Филиппин до Польши сообщают о рекордном росте заражаемости. Около четырех миллионов жителей Британии проснулись в новом карантинном режиме. Во Вьетнаме скончались два человека.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных диагнозов Covid-19 на планете в пятницу превысило 17 миллионов, скончались 673 тыс. человек.

Больше всего подтвержденных диагнозов - 4,4 млн, по-прежнему в США. На втором месте Бразилия, затем Индия, и Россия с 838 тыс. подтвержденных диагнозов.

"Пандемия - такой кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", - сказал глава ВОЗ.

Внезапный карантин в Британии

Британское правительство в ночь на пятницу внезапно ввело ограничения для борьбы с эпидемией, которые коснутся более четырех миллионов жителей севера Англии.

Теперь населению десяти округов на севере страны, включая Манчестер и прилегающие районы, запрещено встречаться в садах и ходить друг к другу в гости. Посещать пабы, рестораны и другие заведения можно только в компании домашних.

Жителей районов, которых коснулись ограничения, предупредили о них за 2,5 часа.

Объясняя свое решение, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что по данным приложений для отслеживания вируса, чаще всего Covid-19 передается именно при личных встречах членов разных семей. Поэтому минздрав решил ограничить круг общения британцев их собственным домом и "сферой поддержки". Он назвал принятые правительством меры точечными.

Мэр 2,8-миллионного Большого Манчестера Энди Бернхэм сказал журналистам, что согласен с решением правительства, так как ситуация с коронавирусом в этой части Англии заметно изменилась в худшую сторону.

"За неделю мы перешли от стабильного падения числа диагнозов почти во всех районах к росту в девяти из десяти районов", - сказал он.

В субботу в Англии планировалось дальнейшее ослабление карантинных мер. Однако в пятницу, выступая на специальном брифинге, британский премьер заявил, что сейчас необходимо "нажать на педаль тормоза".

Из-за роста заболеваемости в стране дальнейшее ослабление карантинных мер откладывается на две недели, сказал Борис Джонсон.

Рекордный рост от Японии до Польши

Губернатор Токию в пятницу заявил, что в городе, возможно, снова придется ввести чрезвычайное положение, если скорость распространения Covid-19 продолжит расти.

В пятницу в японской столице был отмечен рекордный суточный рост количества заражений - выявлено более 450 заразившихся. В целом по стране в четверг был установлен второй подряд суточный рекорд заражаемости.

Рекордный рост количества инфицированных отмечают еще в нескольких странах - в Польше число выявленных за сутки случаев заражения бьет рекорд второй день подряд. В пятницу в стране было зафиксировано 657 новых случаев, в минувший четверг - 615.

Министерство здравоохранения страны в пятницу намерено проработать вопрос о введении новых ограничений. Накануне польские власти сообщили, что в стране могут ввести двухнедельный карантин для приезжающих из-за рубежа.

Похожая ситуация на Филиппинах. Министерство здравоохранения этой страны второй день подряд отмечает рекордный прирост случаев заражения коронавирусом в стране. Общее число заболевших превысило 90 тысяч, средний суточный прирост подтвержденных диагнозов приближается к четырем тысячам.

Во Вьетнаме впервые подтверждены две смерти от коронавируса. Вспышка заболевания произошла в курортном городе Дананг, в пятнице там зарегистрировано 45 новых случаев заболевания. Всего в стране 509 подтвержденных коронавирусных больных.

Источник вспышки пока неизвестен. В город направлено около ста сотрудников минздрава для борьбы с вирусом.

Индия вышла на пятое место в мире по смертности от Covid-19. В четверг в стране от коронавируса умерло 800 человек, общее число скончавшихся таким образом поднялось до 35 тысяч.

В Индии с марта был введен строгий карантин, который начали постепенно отменять в июне. В среду правительство объявило об очередных ослаблениях карантинного режима - с пятого августа в Индии снова начнут работать спортзалы и отели.

В Гонконге из-за коронавируса перенесены местные выборы, об этом объявила глава города Керри Лам. При этом дата выборов не установлена. На прошлых местных выборах в городе оппозиция показала хорошие результаты, однако с тех пор Пекин принял жесткий закон о национальной безопасности, направленный на борьбу с диссидентами. Крупнейшие оппозиционные организации самораспустились, один из лидеров гонконгских протестов покинул страну.

Кризис раз в сто лет

Пандемия коронавируса является кризисом в области здравоохранения, который случается раз в сто лет, и эффект от которого будет ощущаться еще несколько десятков лет, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он сказал об этом на заседании комитета ВОЗ, который полгода назад объявил вспышку чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Глава ВОЗ отметил, что, согласно исследованиям, несмотря на глобальное распространение вируса, большинство людей в мире остаются восприимчивыми к этому нему - даже в районах, где уже случились вспышки.

"Многие страны, которые считали, что худшее уже позади, сталкиваются с новыми вспышками. Те, для кого в первые недели пандемия задела незначительно, сейчас столкнулись с ростом новых случаев заражений и смертей", - сказал он.

Рост смертности во Флориде

Во Флориде за сутки было зарегистрировано 257 смертей от Covid-19. Этот показатель в американском штате увеличивается уже четвертый день подряд.

Как сообщили власти, за день было выявлено 9 тыс. новых случаев заражений. Общее количество в штате перевалило за 470 тыс.

Флорида находится на втором месте в США по числу выявленных заражений. Как сообщает Рейтер, в среду в стране от Covid-19 в среднем умирал один человек в минуту. С начала пандемии там скончались 150 тыс. заболевших.

Маски на Кипре стали обязательными

На Кипре ношение масок с субботы станет обязательным в магазинах, супермаркетах, банках, больницах и других общественных местах в помещениях. Власти пошли на эту меру после того, как в стране выросло число новых случаев заражений. Нарушителям грозит штраф в 300 евро.

За прошедший день в стране было выявлено 25 новых случаев заражений - самый высокий показатель с середины апреля. В среду власти сообщили о выявлении 13 новых случаев, и впервые за три месяца этот показатель превысил 10.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!