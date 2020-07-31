Глава ВОЗ возложил вину за вспышки COVID-19 на молодежь, которая не соблюдает защитные меры

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в ряде стран мира вызван беспечностью молодежи, которая не соблюдает необходимые меры защиты. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, его слова опубликованы на сайте организации.

"Согласно свидетельствам всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, молодые люди должны принимать те же меры предосторожности, что и все остальные. "Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим", - подчеркнул генеральный директор организации.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что у молодежи заболевание обычно протекает в более мягкой форме, однако в ВОЗ знают и обратные случаи, когда болезнь у молодых людей протекает тяжело или заканчивается летальным исходом. Не стоит сбрасывать со счетов и возможность передачи вируса от молодого человека более пожилому и имеющему сопутствующие заболевания. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать физическое дистанцирование, а также избегать многолюдных помещений, включая ночные клубы. "Мы видим, что именно ночные клубы приводят к распространению заболевания", - отметила ван Керкхове.

С началом эпидемии коронавируса предполагалось, что он опасен в основном для пожилых людей, однако практика показала, что жертвами вируса могут стать и молодые люди и даже дети, у которых обнаруживают мультисистемный воспалительный синдром, являющийся одним из побочных эффектов заражения коронавирусом.

Между тем стало известно об излечении от коронавируса нескольких пациентов преклонного возраста: в Нидерландах от коронавируса выздоровела 107-летняя Корнелия Рас, в Испании - 113-летняя Мария Браниас, в американском штате Орегон вылечился пациент в возрасте 104 лет, а в китайском Ухане - 103-летняя пациентка. А в мае стало известно об излечении пациентки из России - 100-летней Пелагеи Поярковой. "Не знаю, так Богу угодно было. Никакого у меня секрета нет. Не надо злой быть. К народу хорошо относиться. Я работала с детьми, и дети меня любили, и я их тоже любила", - заявила Пояркова о секрете своего излечения.

Коронавирусом заразились более 17 млн человек

С начала пандемии коронавируса число инфицированных в мире по состоянию на 8 утра пятницы по московскому времени достигло 17 241 298 человек, увеличившись за сутки на 212 143 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На 8 утра четверга суточный прирост заболевших составлял 347 124.

Число умерших от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 672 072, рост за сутки - 5 061 против 7 934 в четверг. Вылечились почти 10,1 млн инфицированных.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии, передает "Интерфакс".

В Соединенных Штатах суммарно выявлен 4 494601 заболевший (рост за сутки - 67 619), скончались 152 062 (рост за сутки - 1 349), излечились 1,41 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 610 102 (рост за сутки - 57 837), умерли 91 263 (рост за стуки - 1 129), вылечились более 1,95 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За сутки по данным Минздрава страны число больных выросло на 55 078 до 1 638 870, число летальных исходов достигло 35 747, выздоровели более 1,01 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 46 084 человека, заразились 303 910.

К Великобритании по количеству летальных исходов вплотную приблизилась Мексика, где за сутки число жертв коронавируса выросло на 639 и достигло 46 тыс., инфицировано 416 179 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 86,8 человек. В США на 1 млн населения скончались 469 человек, в Бразилии - 430, в Индии - 26, в Великобритании - 677, в Мексике - 356.

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