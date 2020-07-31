На блогера Тихановского заведено дело о подготовке массовых беспорядков

По этому делу Сергей Тихановский проходит совместно с белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем.

Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Беларуси (СКБ) возбудило несколько уголовных дел в отношении блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК ранее отказал в регистрации для участия в кампании за пост президента. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил СКБ в Telegram-канале.

Одно из дел заведено по части 3 статьи 130 УК Беларуси о возбуждении социальной вражды и о призывах к совершению насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до 12 лет.

Еще одно дело открыто в отношении Тихановского и оппозиционера, лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии Николая Статкевича. Их обвиняют в подготовке массовых беспорядков (статья 13 и часть 2 статьи 293 УК Беларуси). Максимальный срок по этой статье - заключение на срок до восьми лет. Далее в документе указывалось, что по подозрению в совершении "указанного преступления задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе". В чем заключается возможная связь этих двух дел, в СК не уточнили.

Задержан на пикете в Гродно

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы. Белорусские правоохранители утверждают, что во время данного мероприятия "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Следственный комитет предъявил Тихановскому и ряду его сторонников обвинения по нескольким статья Уголовного кодекса Беларуси. Суд поддержал требование прокуратуры, избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в июле Тихановский получил 15 суток административного ареста "за неподчинение сотрудникам милиции" в Гродно 29 мая.

Блогер Тихановский планировал участвовать в президентских выборах

Тихановский планировал участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Республике Беларусь 9 августа, однако не смог зарегистрироваться кандидатом, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, которую ЦИК Белоруссии признал кандидатом в президенты. В отношении Сергея Тихановского 16 июня было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании проведению выборов.

Белорусские правозащитники объявили Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

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