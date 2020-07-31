Коронавирус в мире: Англия — лидер по смертности в Европе, беспорядки в Парагвае

За время пандемии Covid-19 на территории Англии было зафиксировано самое большое в Европе число смертей, превышающих средние показатели прошлых лет, а британские власти распорядились продлить самоизоляцию для людей с симптомами коронавируса до 10 дней. В Австралии и Индии число заболевших растет, а в Парагвае протесты против карантинных мер вылились в беспорядки.

По состоянию на 30 июля число людей, заболевших коронавирусом превысило 17 млн человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса. Умерли 667,8 тыс. заболевших, почти 10 млн. выздоровели. За прошедшие сутки в мире было выявлено 289,1 тыс. новых заражений.

По числу заразившихся лидируют США, где Covid-19 заболели 4,4 млн человек. На втором месте — Бразилия (2,5 млн), на третьем — Индия (1,5 млн). Россия — на четвертом месте (832,9 тыс.).

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Рекордная смертность в Англии



В Англии с конца февраля по середину июня был зарегистрирована самая высокая в Европе смертность по сравнению со средними показателями, обычными для этого периода года, сообщило британское статистическое бюро.

К 23 мая смертность в Англии была на 7,5% выше, чем в среднем за прошлые годы, а в Испании — государстве, оказавшемся на втором месте после нее, — превышение составило 6,7%. По официальным данным, за период пандемии в Великобритании (в том числе в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии) от коронавируса умерли более 46 тыс. человек, число заболевших составило более 303 тыс.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ответ на вопрос, не стыдно ли ему в связи с обнародованием таких статистических данных, заявил: "Очевидно, что наша страна сейчас добилась огромного успеха и сумела снизить число этих трагических смертей. Сейчас мы взяли это под какой-то контроль. Число смертей стало намного ниже, намного!".

"Но должен вам сказать, что сейчас мы наблюдаем возвращение вируса в некоторых европейских странах. Вы видите, что происходит в США", — добавил Джонсон.

Согласно данным статистического ведомства, эпидемия в Британии была более масштабной, чем в других странах. В Испании и Италии вспышки были массовыми, но они происходили локально, тогда как в Британии люди заражались относительно равномерно по всей стране.

С четверга в Англии период обязательной самоизоляции для людей с симптомами Covid-19 увеличился с семи до 10 дней. Таким образом власти надеются избежать второй волны заражений в стране.

Ранее все, у кого наблюдались основные симптомы болезни — постоянный кашель, высокая температура или потеря обоняния, — должны были самоизолироваться как минимум на одну неделю. Как ожидается, это правило также будет принято в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Ограничения на поездки

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок сообщил в интервью Би-би-си, что официальный список стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом может быть расширен. Посещение этих государств подразумевает соблюдение двухнедельной самоизоляции после возвращения.

На этой неделе британские власти неожиданно ввели обязательный карантин для тех, кто возвращается из Испании, это решение затронуло многие тысячи граждан страны, которые уже отправились в эту страну на летний отдых, или планировали это сделать.

"Мне бы очень хотелось, чтобы люди могли выезжать за границу, но во время глобальной пандемии необходимо четко понимать, что все меняется, поскольку пандемия меняет другие страны", — сказал министр.

Он также отметил, что в ближайшие недели есть риск увеличения числа новых случаев в Британии. "В лучшем случае число новых заражений остается на стабильном уровне. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить страну от второй волны. Мы видим, как вторая волна охватывает Европу", — добавил он.

США: досрочное освобождение заключенных и смерть республиканца

В США продолжает расти число новых случаев Covid-19 — общее число инфицированных с начала пандемии превысило 4,4 млн человек. Более 150 тыс. пациентов скончались.

В четверг стало известно, что от коронавируса умер известный американский республиканец Герман Кейн, который в 2012 году претендовал на выдвижение в президенты. Он был госпитализирован 1 июля после осложнений, вызванных Covid-19.

Перед участием в президентской гонке Кейн работал главой компании Godfather's Pizza и вел собственную телепрограмму. В 2019 году президент Дональд Трамп предложил ему войти в совет Федеральной резервной системы, но тот отказался от номинации, когда выяснилось, что некоторые сенаторы-республиканцы не готовы поддержать его кандидатуру.

Власти американского штата Нью-Джерси намерены досрочно освободить около 20% заключенных, чтобы снизить уровень заражений. В этом штате был зафиксирован самый высокий показатель смертности среди заключенных от Covid-19 в США.

В случае одобрения законопроекта сенаторами Нью-Джерси на свободе окажутся около 3 тыс. человек, до конца срока заключения которых оставалось менее года.

Виток заражений в Австралии и Индии

В австралийском штате Виктория установлен новый рекорд по числу новых заражений и смертей, несмотря на жесткий шестинедельный карантин, введенный в столице штата Мельбурне.

Власти сообщили, что за сутки в штате было зарегистрировано 723 новых заражения и 13 смертей. Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс сообщил, что все жертвы коронавируса были старше 70 лет. Всего за прошедший день от Covid-19 в Австралии умерло больше всего людей с начала пандемии.

С четверга в штате Виктория вводится частичный запрет на проведение свадеб и похорон. Всем жителям штата с воскресенья в обязательном порядке нужно будет появляться в общественных местах в маске.

Другие австралийские штаты закрыли границы с Викторией, но это не предотвратило локальные вспышки. Стране удавалось успешно справляться с пандемией до нынешней вспышки в Мельбурне.

В Индии зарегистрирован самый высокий показатель новых выявленных случаев заражения за сутки — более 52 тыс. Особенно плохая ситуация наблюдается в таких штатах, как Махараштра, Тамилнад и Андхра-Прадеш.

Страна находится на третьем месте по общему числу заражений после США и Бразилии, там зарегистрировано уже более 1,5 млн человек. Инфекция унесла жизни около 35 тыс. пациентов.

Несмотря на растущее число инфицированных, правительство в среду ослабило карантинные меры, позволив открыть с 5 августа спортзалы и студии йоги.

Беспорядки в Парагвае

В Парагвае начались беспорядки после того, как правительство ввело карантинные меры в некоторых частях страны. Сотни человек вышли протестовать на улицы второго по величине города страны Сьюдад-дель-Эсте. Как сообщается, демонстранты громили магазины, поджигали грузовики, нападали на полицейских. В стычках пострадали несколько правоохранителей.

Кадры погромов размещают пользователи соцсетей.

Empezó saqueos de algunos negocios en Ciudad del Este pic.twitter.com/CbajjP4c60 — FRANCISCA PEREIRA (@Francis970AM) July 30, 2020



Ранее Парагвай считался благополучной страной с точки зрения распространения коронавируса, поскольку властям удалось не допустить распространения эпидемии, и всего там было выявлено не более 5 тыс. случаев заражений.

Но в среду власти сообщили, что в департаменте Альто-Парана, центром которого является Сьюдад-дель-Эсте и который стал эпицентром вспышки, медицинские службы работают практически на пределе. Регион граничит с Бразилией, которая находится на втором месте в мире по числу заражений.

Что происходит в других странах:

Ношение масок стало обязательным в палате представителей США. Спикер Нэнси Пелоси заявила, что нарушителей будут выводить из здания. Маску можно будет снять только для выступления перед конгрессменами. Демократическая партия, составляющая большинство в нижней палате, рассматривает введение системы обязательного тестирования на коронавирус для всех, кто входит в здание Капитолия.

Бразилия отменила запрет на въезд иностранцев, прибывающих в страну на самолете. Запрет действовал четыре месяца. Власти не прокомментировали свое решение, но, по мнению аналитиков, это связано с убытками, которые несет туристическая индустрия страны. При этом число новых заражений и смертей в Бразилии остается очень высоким.

На следующей неделе Японию вновь смогут посещать граждане некоторых государств, сообщило японское министерство иностранных дел. Примерно 90 тыс. человек с разрешением на временное проживание в Японии не могут попасть в страну.

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