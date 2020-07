ЕС ввел санкции против четырех "хакеров ГРУ". Кто это такие?

Евросоюз ввел санкции против четверых россиян и структуры Главного разведуправления российского Генштаба (ГРУ). Их называют сотрудниками ГРУ и обвиняют в кибератаках против интересов ЕС. Фамилии этих людей стали известны в 2018 году. Би-би-си напоминает, что о них известно.

В публикации в "Официальном журнале" Евросоюза говорится, что речь идет о россиянах Алексее Минине, Алексее Моренце, Евгении Серебрякове, Олеге Сотникове. Под санкции попал также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

В публикации говорится, что эта структура, известная также как полевой пост №74455, "отвечает за кибератаки со значительным эффектом, происходящие из-за пределов ЕС и представляющие внешнюю угрозу государствам-членам ЕС".

Россиян обвиняют в том, что они участвовали в "попытке кибератаки с потенциальными последствиями против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", штаб-квартира которой находится в Гааге.

В комментарии все они указаны как сотрудники ГРУ, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года. Под санкции ЕС также попали два китайских гражданина, китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd и северокорейская Chosun Expo.

Скандал 2018 года

Власти Нидерландов назвали фамилии Моренца, Серебрякова, Сотникова и Минина в начале октября 2018 года. Именно тогда министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на ОЗХО, зафиксированной в апреле того же года.

Все четверо, которых нидерландские власти уже тогда назвали сотрудниками ГРУ, были высланы из страны. У них были дипломатические паспорта.

Фотографии подозреваемых россиян были продемонстрированы на пресс-конференции министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд. Тогда же спецслужбы США обнародовали имена уже семерых россиян, которых они подозревают в организации многочисленных хакерских атак по всему миру. Канада, Британия и Нидерланды также заявили, что зафиксировали незаконную деятельность российской военной разведки.

Что известно об этих людях

Евгений Серебряков, по мнению американского ФБР, является старшим офицером ГРУ, приписанным к воинской части 26165. Это 85-й Главный центр специальной службы ГРУ, специализирующийся на криптографии.

По мнению западных спецслужб, он участвовал в целой серии хакерских атак и, возможно, даже руководил такими мобильными группами.

В 2016 году он участвовал в хакерской операции в Рио-де-Жанейро во время Олимпийских игр. В том же году пытался проникнуть в сети Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Американского антидопингового агентства. В апреле 2018 года Серебряков был задержан и выслан из Голландии при попытке проникнуть во внутреннюю сеть ОЗХО через Wi-Fi.

Человек по имени Евгений Михайлович Серебряков указан как автор научной работы по криптографии, выпущенной Центром специальных разработок министерства обороны России в 2014 году. Полное ее название: "Восстановление полиномиально усложненной линейной рекурренты максимального периода над кольцом галуа по старшей координатной последовательности".

На сайте минобороны указано, что этот центр предназначен для проведения инновационных разработок по различным направлениям в области обеспечения безопасности коммуникационных и информационных систем.

Алексей Моренец — офицер все той же воинской части 26165 ГРУ. По мнению ФБР, Моренец отвечал за перевоз и подготовку оборудования. Его задачей было обеспечивать бесперебойный доступ в Wi-Fi сети объектов, подвергавшихся хакерским атакам.

В апреле голландская контрразведка нашла в номере Моренца квитанцию на такси от Несвижского переулка до аэропорта Шереметьево. Несвижский переулок соседствует с Комсомольским проспектом. Именно там расположен 85-й Главный центр специальной службы ГРУ.

Как следует из соцсетей, в 1999 году Моренец закончил факультет автоматизированных систем управления и связи Военно-космической академии им. Можайского. ФБР считает, что он был одним из основных "выездных" хакеров, осуществлявших операции по всему миру.

Моренец участвовал в попытках взлома Международного олимпийского комитета, ВАДА и ОЗХО. В апреле 2018 года был задержан и выслан из Голландии вместе с Серебряковым, Сотниковым и Мининым.

Алексей Минин — офицер ГРУ. Помогал Серебрякову и Моренцу при попытке взлома сети ОЗХО. Задержан и выслан из Голландии в апреле 2018 года.

Как выяснила Би-би-си, адрес регистрации Минина — Москва, ул. Народного ополчения, 50 — совпадает с адресом "Консерватории". Так неформально называют военную академию министерства обороны России, где готовят военных разведчиков и военных атташе.

Первое высшее образование Минин, предположительно, получил в Пермском высшем военно-командно-инженерном училище ракетных войск (закрыто в 2003 году).

Олег Сотников — офицер ГРУ. Помогал Серебрякову и Моренцу при попытке взлома сети ОЗХО в Гааге. Задержан и выслан из Голландии в апреле 2018 года.

Мотивом для кибератак, в частности, на ВАДА минюст США называл месть за антидопинговое расследование против России. А ОЗХО участвовало в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!