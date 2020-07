Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение сократить американский военный контингент в Германии недостаточными, с его точки зрения, выплатами ФРГ в рамках сотрудничества по НАТО.

"Германия очень не торопится выплачивать НАТО два процента (от ВВП страны. - Ред.). Поэтому мы выводим часть нашего контингента из Германии", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter в ночь на четверг, 30 июля.

При этом он раскритиковал тот факт, что ФРГ закупает в России энергоносители в больших объемах. "Германия платит России миллиарды долларов каждый год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Как это понимать?" - написал Трамп.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany!