Лукашенко: Они говорят, чуть ли не мы их сами завезли. Ясно, надо оправдать свои грязные намерения

Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба президента.

Тема совещания — задержание 33 «боевиков» из ЧВК Вагнера. 32 из них — граждане России.

Президент назвал случившееся чрезвычайным происшествием.

— Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь, — отметил Лукашенко.

— Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит, — сказал президент.

Пресс-секретарю президента поручено обратиться к российским СМИ и телеграм-каналам, «чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Глава КГБ Валерий Вакульчик доложил президенту, что задержание провели этой ночью, около 5.30, возле Минска. Сюжет показали в вечернем выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1».

— Были задержаны 32 гражданина Российской Федерации, участники военизированной организации, частной военной компании Вагнера.

Вакульчик утвердительно ответил на уточняющий вопрос президента о том, «абсолютно ли точно установлено, что это компания Вагнера».

Напомним, в среду государственные СМИ сообщили о том, что в Беларусь прибыли более 200 «боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». 29 июля 33 человека были задержаны, из них один — на юге Беларуси, остальные — в санатории под Минском. Что с другими «боевиками», которые находятся на территории нашей страны, — не сообщается.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер». 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и ни по одной другой структуре такой информации мы не получали».

Равков анонсировал меры, которые примут в стране после задержания россиян. Погранкомитет Беларуси усилит оперативное прикрытие госграниц, в том числе с Россией. Также белорусов ждет усиление мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. МИД Беларуси пригласит послов России и Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!