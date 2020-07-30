Российская провокация, или "спектакль", устроенный Лукашенко?

Белорусские эксперты комментируют задержание на территории страны наемников из ЧВК, контролируемой «поваром Путина». В среду, 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности страны.

Поводом для этого стали сообщения о задержании на территории республики тридцати трех военнослужащих (или, как их называют в белорусских СМИ, «боевиков») частной военной компании Вагнера, ранее известной участием в боевых операциях в Украине, Сирии, Ливии и ряде других стран. При этом один человек был задержан на юге стране, а остальные – в санатории под Минском. Однако, еще 167 участников ЧВК по-прежнему беспрепятственно передвигаются по территории Беларуси.

Согласно данным ряда российских военных экспертов и политологов, к ЧВК Вагнера имеет непосредственное отношение бизнесмен Евгений Пригожин, известный также, как «повар Путина».

Во время экстренного совещания с членами Совета безопасности, Лукашенко, комментируя случившееся, заявил: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения». А глава комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик однозначно подтвердил, что задержанные относятся к ЧВК Вагнера.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила белорусских экспертов прокомментировать данную ситуацию и оценить ее возможные последствия.

«Лукашенко прекрасно себя чувствует, когда есть “внешний враг”»

Оппозиционный белорусский политик, директор Центра европейских дел Анатолий Лебедько сообщил, что в четверг утром в Центральную избирательную комиссию экстренно приглашены все зарегистрированные кандидаты в президенты страны. «От всего этого идет запашок если не полномасштабного чрезвычайного положения, то, по крайней мере, его элементов. Потому что, когда у вас 167 боевиков где-то бродят по стране, то тут уже не до выборов и не до демократических процедур», - считает Лебедько.

Foto: Stopkadras

Одной из главных особенностей нынешней избирательной кампании собеседник «Голоса Америки» называет тот факт, что, фактически, впервые

Александр Лукашенко не имеет публичной политической поддержки, а также финансовой подпитки со стороны Москвы. По мнению Анатолия Лебедько, это говорит о беспрецедентно низком уровне обоюдного доверия в белорусско-российских отношениях.

«Получается, что Кремль дистанцировался от Лукашенко, и тогда это объясняет то, что произошло с “Белгазпромбанком”, который национализирован. А также нынешнее происшествие с “вагнеровцами”. То есть, когда плохие отношения, тогда и случаются подобные вещи», - отмечает директор Центра европейских дел.

Традиционно в предвыборной риторике Лукашенко присутствовал образ «внешнего врага», причем – в виде Евросоюза и США. Это помогало бессменному президенту республики мобилизовать свой электорат и привлечь на свою сторону часть колеблющихся избирателей. «Вообще, Лукашенко прекрасно себя чувствует, когда есть этот “враг” – он тогда и себя мобилизует, и свое окружение. И эта кампания не исключение. Но кто в данной ситуации может быть таким “врагом”? Конечно, Россия, которая его не поддерживает. И Лукашенко в качестве одного из главных пунктов своей избирательной программы взял защиту государственного суверенитета и независимости Беларуси. То, за что Лукашенко долгое время преследовал своих оппонентов, сейчас он взял на вооружение своей кампании», - отмечает Анатолий Лебедько.

И поясняет, что на такой шаг нынешний президент Беларуси пошел исключительно из-за того, что ему нечего предложить гражданам страны в экономической и социальной сфере. А, кроме того, среди зарегистрированных соперников, по мнению Лебедько, «нет ни одного ярко выраженного кандидата, который ориентируется на евроатлантические ценности. Поэтому Запад здесь явно не активничает, а больше наблюдает со стороны, за тем, что у нас происходит».

Aleksandras Lukašenka Foto: Itar-Tass / Scanpix

«Такого на постсоветском пространстве еще не было»

Косвенно эту мысль подтвердил и руководитель Центра политического анализа и прогнозов, доктор политических наук Павел Усов. В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он сказал, что, по его мнению, никогда еще у Польши и Беларуси не было таких хороших взаимоотношений, как сейчас.

Что же касается сообщения о задержании в Беларуси тридцати трех вагнеровцев, то это, по словам Усова, было «полной неожиданностью». «Если допустить, что это - правда, то это означает, что Россия имеет какое-то отношение к нынешним выборам и стремится их использовать даже путем косвенного вмешательства для того, чтобы создать некомфортную ситуацию для Лукашенко. И таким образом принудить его либо уйти, либо сделать некие шаги, которые приведут Беларусь к полной интеграции (с Россией). Либо же сам Лукашенко решил пойти ва-банк в отношениях с Россией и показать, что дальнейшее вмешательство с ее стороны приведет к серьезным геополитическим последствиям», - комментирует ситуацию белорусский эксперт.

Foto: Stopkadras

Одним из таких последствий может стать полное закрытие границы с партнером по «Союзному государству», поскольку данным эпизодом, с точки зрения белорусских властей, попытки вмешательства со стороны восточного соседа явно не ограничатся.

«Конечно, есть информация о том, что территория Беларуси используется, как перевалочный пункт для дальнейшей отправки “вагнеровцев” в Африку. Но если бы это было опубликовано в западных СМИ, это было бы огромным ударом по Лукашенко и означало бы возвращение жестких санкций. Что для него в данной ситуации абсолютно неприемлемо. А что может произойти сейчас? Конечно, задержание такого количества военных с документами это - удар в лицо. Естественно, какая-то реакция со стороны России будет. Но в самой Беларуси избирательная кампания может прекратиться полностью. В стране может быть введено чрезвычайное положение, могут быть установлены блок-посты на границе с Россией, заморожены торговые и политические отношения. Для Беларуси это означает коллапс. И в этом случае единственная надежда для Лукашенко в том, что какие-то международные западные структуры смогут ему помочь», - полагает Павел Усов. И в конце беседы признается, что он сам совершенно не рассматривал подобный поворот событий. Поскольку будь это провокацией со стороны Минска или Москвы, то она наносит сильнейший удар по двусторонним отношениям.

«Это – выведение информационной войны и политическо-экономической конфронтации на совершенно новый уровень. Такого на постсоветском пространстве, даже беря во внимание военные операции в Грузии и Украине, не было. Это, фактически, подрывает полностью тот геополитический проект, который реализует Россия – евразийское государство, потому что все страны будут осознавать угрозу с ее стороны», - подытоживает руководитель Центра политического анализа и прогнозов.

«Мы находимся в состоянии заложников диагноза одного человека»

«Тут, в Беларуси, многие осведомленные люди называют произошедшее спектаклем, - начал свой комментарий независимый политический обозреватель Роман Яковлевский. - Конкретной информации по многим моментам пока нет, Лукашенко проводит чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности, а с другой стороны, депутаты российской Госдумы отмечают, что это ставит вопрос о вменяемости Лукашенко», - отмечает эксперт.

И упоминает версию о возможном использовании территории Беларуси как транзита для военных российской ЧВК в другие страны. «Это похоже на то, что было в реальности. Но почему Лукашенко решил поднять шум вокруг этого? Он сегодня в таком состоянии накануне выборов, что от него можно ожидать всего, что угодно», - говорит Роман Яковлевский. И добавляет, что на днях президент Беларуси упоминал российскую частную военную компанию во время выступления в одной из воинских частей специального назначения.

Foto: Stopkadras

«Тогда многие подумали, к чему бы это? Но теперь стало понятно, к чему. То есть некая логическая линия у него (Лукашенко) присутствует. И возникает вопрос, а что это может означать лично для него? В этой связи я напомню, что не так давно Лукашенко сказал: все, что у нас происходит – очень интересно, включая выборы 9 августа. Но после выборов будет еще интереснее. И чего нам следует ожидать? Мы – граждане Беларуси – находимся в состоянии заложников диагноза одного человека», - считает собеседник «Голоса Америки».

Роман Яковлевский также отмечает, что в эти дни в разных городах страны проходят встречи сл Светланой Тихановской, Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой. «И Лукашенко очень нервничает, потому что людей на эти встречи приходит по белорусским меркам много, политическая активность среди наших граждан присутствует, и выражается она словами: “Надоел и пусть уходит”. И пусть особой конкретики в выступлениях Тихановской нет, но свое неприятие лично Лукашенко люди не скрывают», - подчеркивает Роман Яковлевский.

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