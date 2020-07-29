СМИ Беларуси сообщили о задержании под Минском десятков боевиков ЧВК Вагнера

По утверждению госагентства БелТА, "была получена информация о прибытии" в страну "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки" перед выборами.

Под Минском задержаны 32 боевика частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это утверждает в среду, 29 июля, государственное информагентство БелТА со ссылкой на правоохранительные органы. "Была получена информация о прибытии" в страну "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании", пишет агентство и приводит список из 33 "задержанных граждан РФ".

Как сообщает БелТА, 32 человека были задержаны в ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ при поддержке отряда милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один был обнаружен и задержан на юге страны.

Агентство утверждает, что группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, заселилась в одну из гостиниц города и должна была выселиться в тот же день, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По версии агентства, "при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана".

Российская сторона на сообщения СМИ Беларуси пока не отреагировала

В пресс-службе Комитета госбезопасности Беларуси, в Следственном комитете страны и в МВД эту информацию не комментируют. Российская сторона на сообщения СМИ Беларуси пока не отреагировала.

Авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга" утверждают, что большинство из указанных имен фигурируют в базе данных сайта "Миротворец". Он публикует информацию о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов и, по мнению составителей, является врагом украинского государства. "Некоторые указаны как сотрудники правоохранительных органов" "Донецкой народной республики" ("ДНР"), - пишут авторы Telegram-канала.

Лукашенко ранее уже высказывал мнение, что существовал некий "масштабный план дестабилизации Беларуси". Причем, по словам белорусского президента, "сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси как с Запада, так и с Востока".

В Беларуси официально нет ЧВК

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля во время посещения 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке упоминал о частных военных компаниях. "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны", - утверждал он. По словам белорусского лидера, "это профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах".

В Беларуси официально нет частных военных компаний. При этом с 20 августа сотрудник охранной компании "ГардСервис" cмогут носить и применять оружие.

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