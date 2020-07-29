На фоне событий в Хабаровске Левада-центр отмечает рост протестного потенциала в России

Протестный потенциал в России растет. Это следует из опубликованных во вторник, 28 июля, результатов актуального опроса, проведенного социологами Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) и посвященных протестам в Хабаровском крае.

Так с августа 2014 года по июль 2020 года число тех, кто считает возможным проведение в их городе массовых выступлений населения "против падения уровня жизни, в защиту своих прав" фактически удвоилось - с 17 до 30 процентов. За тот же период почти в 3,5 раза увеличилось число респондентов, готовых лично принять участие в таких акциях (с 8% до 29%).

Несмотря на то, что официальные российские СМИ долгое время игнорировали проходящие в Хабаровске протесты, о них знает 83 процента россиян. При этом 26 процентов респондентов внимательно следят за происходящим в регионе. По данным опроса, почти каждый второй россиянин положительно относится к участникам протестных акций в Хабаровске (45 процентов).

Массовые акции протеста в Хабаровске из-за ареста Фургала





Масштабные стихийные митинги и шествия ежедневно проходят в Хабаровске, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом и отстранением от должности избранного главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Масла в огонь подлило и назначение Владимиром Путиным врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он неделю отказывался встречаться с протестующими, что не помешало политику заявить, что к организации митингов причастны иностранные граждане, специально приехавшие в Хабаровск, чтобы "раскачать ситуацию в регионе".



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