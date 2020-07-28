Хроника пандемии: Испания потеряла более миллиона рабочих мест

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились свыше 16,6 млн человек во всем мире, более 656 тысяч скончались. Выздоровели свыше 10 млн пациентов.

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 16,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 656 тысяч человек, выздоровели свыше 10,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.

Рынок труда в Испании лишился более миллиона рабочих мест с апреля по июнь, следует из свежих данных. Национальный институт статистики (INE) объясняет методикой подсчета почти 20-кратное расхождение с официальным приростом безработных (55 000 человек) - многочисленные локдауны не позволяли заниматься поиском работы, а в Испаниив таком случае лицо не признается официально безработным.

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