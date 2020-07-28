ФСБ предлагала Сафронову раскрыть журналистские источники в рамках сделки со следствием

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, отказался от сделки со следствием. "Следователь как бы невзначай сказал, что он видит лучшим выходом досудебное соглашение. Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван", - цитирует защитника "Интерфакс". По его словам, Сафронов "даже не стал это обсуждать".

В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. "Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался", - сказал Павлов. Он подчеркнул, что следствие, интересуясь источниками информации Сафронова, противоречит самому себе, так как "категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана". В беседе с "МБХ медиа" Павлов назвал предложение ФСБ "оговорочкой по Фрейду".

По версии ФСБ, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

В середине июля адвокат Павлов сообщил, что, согласно материалам дела, информация о передаче чешским спецслужбам секретных сведений поступила в ФСБ из Службы внешней разведки (СВР). Глава СВР Сергей Нарышкин вскоре после ареста Сафронова утверждал, что его преследование "ни в коем случае" не связано с журналистской деятельностью.

ТАСС со ссылкой на источник в разведывательных службах распространил информацию о том, что кадровым сотрудником чешских спецслужб якобы является знакомый Сафронова в Чехии Мартин Лариш. В 2010-2012 годах он работал в Москве как корреспондент газеты Lidové noviny, а сейчас возглавляет Центр анализа и профилактики безопасности (СВАР), который по открытым источникам готовит доклады о безопасности в странах Восточной Европы и Африки.

Сам Лариш назвал информацию ТАСС бредом и "дезинформационным вбросом". Он отметил, что, как и Сафронов, не имеет доступа к секретным материалам. Чех рассказал, что познакомился с бывшим журналистом в 2012 году в Москве, когда работал корреспондентом. Впоследствии их профессиональные отношения переросли в дружбу, они проводили в компании со своими подругами свободное время.

В СВАР заявили, что никогда не готовили отчеты или материалов для государственных органов Чехии, отметив, что в Центре, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук. Вся деятельность СВАР представлена в открытом доступе на официальном сайте, и там нет "ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".

27 июля член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что Сафронова изолировали в отдельной камере СИЗО "Лефортово" в связи с подозрением на коронавирус. Бывший глава президентского Совета по правам человека (СПЧ), секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов в разговоре с "Коммерсантом" не исключил, что подозрение на коронавирус может быть отговоркой для абсолютной изоляции Сафронова. Если же заболевание подтвердится, то единственным органом, контролирующим соблюдение прав заключенного, останется ОНК Москвы, отметил Федотов.

"Пока мы не увидели ни одного аргумента в пользу злоупотребления Иваном своими журналистскими полномочиями или измены родине, и, естественно, все крайне обеспокоены этим фактом. Пресс-конференция с участием представителей ФСБ могла бы снять ряд вопросов, так как только спецслужбы понимают, какую информацию они могут предать гласности", - отметил эксперт.

Федотов добавил, что после изменения 275-й статьи о госизмене, против которых СПЧ выступал в 2012 году, "к уголовной ответственности за измену родине можно с равным успехом привлечь как журналиста, так и пенсионера или домохозяйку".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном заражении Сафронова COVID-19, заявил, что, если данные подтвердятся, бывший журналист должен получить необходимую медпомощь. Отвечая на вопрос, может ли подозрение на коронавирус быть основанием для пересмотра меры пресечения, Песков сказал, что это зависит от состояния здоровья, решения следователей и судьи.

Нынешний глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не видит необходимости в изменении меры пресечения Сафронову в связи с подозрением на коронавирус. "Обычно если легкая форма - лечатся дома, тяжелая - в больницу направляют. Дай бог, что у него будет легкая форма, будет тяжелее - переведут в больницу", - сказал он. По мнению Фадеева, учитывая вызванный делом резонанс, "власти сделают все возможное, чтобы Сафронов выздоровел".

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