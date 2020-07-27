Бывший глава охраны Лукашенко получил 12 лет колонии

Верховный суд Беларуси вынес приговоры по резонансному делу о взятках. На скамье подсудимых оказались крупные должностные лица.

Верховный суд Беларуси в понедельник, 27 июля, признал бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина виновным в получении взятки в размере 192 тысяч долларов США и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В 2007-2014 годах Втюрин возглавлял службу безопасности президента Беларуси Александра Лукашенко, затем по апрель 2019 года он был заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси и членом коллегии МВД. В апреле 2019 года Лукашенко его уволил, а после этого он был задержан. Белорусские СМИ называли Втюрина одним из самых влиятельных людей страны.

Процесс над Втюриным и еще 15 фигурантами проходил с марта 2020 года. В получении и передаче взяток обвинялись 8 крупных должностных лиц и 8 представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения, по данным прокуратуры, были связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. "Дело Втюрина" стало самым резонансным уголовным делом о коррупции в Беларуси.

У взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов и 62 тысячи евро, наложен арест на принадлежащую им собственность. Среди взяткодателей - граждане России, представляющие коммерческие структуры.

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