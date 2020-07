Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 июля, ввел в штате Техас режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением первого сформировавшегося над Атлантикой в этом сезоне урагана "Ханна". Данное распоряжение облегчает предоставление федеральной помощи на местном уровне.

Кроме того, оно позволило Министерству внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) приступить к координации усилий по преодолению последствий стихийного бедствия. Эти действия осуществляются в соответствии с разделом V закона Роберта Стаффорда об оказании помощи в случае стихийных бедствий и ЧС и направлены на спасение жизней и имущества, а также на обеспечение здоровья и безопасности населения.

FEMA & President Trump have already approved the Texas request relief from #HurricaneHanna.

FEMA is providing reimbursement for mass care, evacuation & shelter support at 75% federal funding.

We will keep our local committees safe & help them rebuild.https://t.co/fV2FVVuWuY