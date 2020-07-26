Глава германского МИД не ожидает перемен в отношениях с США

Даже если Дональд Трамп проиграет президентские выборы, отношения США и Европы уже не вернутся к прежнему состоянию.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) предостерег Европу и Германию от иллюзий о возможной будущей смене курса внешней политики США. Тот в Европе, кто надеется на смену ориентиров, в случае, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы, ошибается, заявил глава германского внешнеполитического ведомства в воскресенье, 26 июля в интервью изданиям Rheinische Post и General-Anzeiger. Американская внешняя политика и политика в области безопасности изменилась, и произошло это еще до Трампа, указал министр.

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США более не хотят в тех масштабах, как раньше, осуществлять функции мирового жандарма. Поэтому Европа в будущем должна все больше рассчитывать на себя в решении проблем собственной безопасности, отметил Мас.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером Германии за пределами Европы. "Поэтому мы прилагаем усилия для укрепления и в будущем трансатлантических отношений, несмотря на все различия во мнениях. Мы уже научились тому, что коммуникация стала сложнее, и тому, что Белый дом принимает решения, не обсуждая это со своими партнерами в Европе. Однако и в будущем мы будем нуждаться в США. Как и они в нас", - считает глава германского МИД.

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