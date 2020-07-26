В Берлине машина с эстонским номером въехала в толпу людей, серьезно пострадали семеро

В Берлине в воскресенье утром, 26 июля, автомобиль с эстонским регистрационным номером на большой скорости наехал на группу пешеходов, сообщает агентство AFP. По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Полиция оцепила место происшествия, спасатели оказывают пострадавшим первую помощь.

По данным газеты Bild, наезд на пешеходов совершил водитель машины марки Mercedes. Это был внедорожник с эстонским номером.

По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Пять из них получили тяжелые травмы. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии. Место происшествия было оцеплено полицией.

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Наезд на пешеходов совершил 24-летний водитель машины марки Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Его автомобиль обыскали на предмет возможного наличия взрывчатки

Причины происшествия выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о том, что наезд был совершен специально по политической или религиозной мотивации. По первым данным, машину, ехавшую с высокой скоростью, занесло на повороте.

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