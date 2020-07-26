В Берлине автомобиль наехал на группу пешеходов

Несколько человек пострадали в Берлине в результате наезда автомобиля на группу пешеходов. Причины происшествия выясняются.

В Берлине в воскресенье утром, 26 июля, автомобиль на большой скорости наехал на группу пешеходов, сообщает агентство AFP. По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Полиция оцепила место происшествия, спасатели оказывают пострадавшим первую помощь.

По данным газеты Bild, наезд на пешеходов совершил водитель машины марки Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии.

Причины происшествия выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о теракте, указывает агентство dpa.

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