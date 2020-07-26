Власти КНДР сообщили о возможном проникновении коронавируса в страну

Вероятный носитель вируса прибыл в Северную Корею из Южной и изолирован. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание в связи с ситуацией в Кэсоне, где введен локдаун, сообщает агентство ЦТАК.

Власти Северной Кореи спустя более шести месяцев с начала пандемии заявили о возможном проникновении коронавируса SARS-CoV-2 в город Кэсон. Предполагаемый носитель вируса вернулся в КНДР 19 июля из Южной Кореи, куда бежал 3 года назад, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу, 25 июля. По его сведениям, с 24 июля в Кэсоне действует локдаун.

Госагентство не уточнило, сдавал ли этот человек тест на наличие вируса. Известно, что у него появились симптомы заболевания COVID-19. Возможный носитель вируса направлен на карантин. Власти устанавливают список лиц, с которыми он контактировал. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в связи с ситуацией.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен примерно у 16 млн жителей планеты, а свыше 640 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего выявленных заражений (4,16 млн) и летальных исходов (свыше 146 тысяч) - в США.

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