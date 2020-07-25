Из больниц за последние сутки выписано 8366 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 597 140.

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