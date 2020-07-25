В Хабаровске и Владивостоке вновь прошли митинги в поддержку Фургала

Акция в Хабаровске собрала десятки тысяч человек, во Владивостоке - несколько сотен участников. Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжаются две недели.

В Хабаровске уже две недели не утихают протесты в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Очередная несанкционированная акция состоялась в субботу, 25 июля. В шествии по центральным улицам города участвовали несколько десятков тысяч человек, пишет портал Meduza. Собравшиеся скандировали "Свободу", "Пока мы едины - мы непобедимы", "Это наш край", а также "Долой царя", Россия, просыпайся" и "Путина в отставку".

При этом, по оценке Администрации города Хабаровска, в несанкционированной акции в поддержку бывшего губернатора Фургала приняли участие около шести с половиной тысяч человек.

Аналогичные акции прохошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. Так во Владимостоке, о оценке местного портала Vl.ru, на на одной из центральных площадей административного центра Приморского края собралось несколько сотен человек. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан некоторые из протестующих держали плакаты с критикой полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, ставшего объектом нового расследования Фонда борьбы с коррупцией. Как сообщил портал "ОВД-Инфо", полиция задержала нескольких участников акции для составления административных протоколов.

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Следствие обвиняет его в организации убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 - 2005 годах. Сергея Фургала проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позднее к акциям присоединились жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Сергея Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихли, их участники начали требовать отставки врио главы региона.

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