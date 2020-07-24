Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу и парламенту за неделю до выборов

3 августа президент Беларуси Александр Лукашенко выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, сообщается на Национальном правовом интернет-портале страны.

«В соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 г. № 294 3 августа 2020 г., в г. Минске созывается третья, внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов», — сказано в сообщении.

Указ вступил в силу 24 июля.

— Нам уже позвонили, сказали, что будет заседание обеих палат парламента, то есть это будет обращение президента. Сроков по обращению нет, в Конституции они не прописаны. Я думал, что будет обращение осенью, но с президентом я виделся на днях, он сказал, что оно будет в ближайшее время, дату только я не знал. Ну вот, значит, 3 августа, — сказал TUT.BY депутат Олег Гайдукевич.

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В этом году послание, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Потом некоторые депутаты предполагали, что оно может пройти в середине мая.

В конце апреля на субботнике Александр Лукашенко рассказал, почему перенес послание парламенту.

— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. — Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто, — заявил тогда президент.

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